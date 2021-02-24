Antalya dünyaya ‘şifa’ dağıtmaya hazırlanıyor

Çetin, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya’nın, önemli bir pazara sahip sağlık turizminden aldığı payı daha da artırması gerektiğini belirtti. Sağlık tesislerin kaliteli hizmet sunması, bu hizmetin diğer ülkelere göre düşük fiyatlarda olması, Avrupa’nın tamamına, Afrika ve Asya’nın önemli bir nüfusuna 4 saat gibi kısa uçuş mesafesinde bulunması gibi etkenlerin Antalya’yı daha avantajlı gösterdiğini aktaran Çetin, bu doğrultuda ATSO olarak Sağlık Turizmi Kümesi Projesi hazırladıklarını bildirdi. Sağlık sektörünü küme yapısı ile uluslararası pazarlara açmayı hedeflediklerini anlatan Çetin, “Sağlık Turizmi Kümesi Projemiz, Ticaret Bakanlığınca verilen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması desteğini almaya hak kazandı ve 14 üye firmanın dahil olduğu sağlık kümesi çalışmalara başladı.” ifadesini kullandı. Çetin, ATSO’nun öncelikli çalışma alanlarından birinin üyelerinin ihracat kapasitelerini geliştirmek olduğunu belirterek, bugüne kadar tarım başta olmak üzere birçok alanda sektörlerin önünü açacak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

“Antalya'nın ekonomiye katkısını artırabiliriz”

Oda olarak önem verdikleri çalışma alanlarından birinin de sağlık turizmi olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti: “Amacımız, Antalya’ya daha çok sağlık turisti getirebilmek ve bunu ülkemize döviz girdisi sağlamak adına katma değere dönüştürebilmektedir. Odamızca oluşturulan ATSO Sağlık Turizmi Kümesi, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin ilk kümesi olma özelliğine sahiptir. Resort turizmi tecrübemizle sağlık hizmetini doğru bir şekilde bir araya getirirsek dünyaya şifa dağıtan bir kent konumuna gelebiliriz. Bunu başarabilirsek Antalya’nın Türkiye ekonomisine katkısını çok daha yukarılara taşıyabiliriz.” Sağlık turizminde Antalya markasının tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Çetin, kentin resort turizminde olduğu gibi sağlık turizminde de öne çıkan bir destinasyon olabileceğini bildirdi. Proje kapsamında 14 firmaya yurt dışı dijital pazarlama eğitimi verildiğini aktaran Çetin, firmaların dijital pazarlama stratejisini ve planını oluşturma, müşteri ilişkilerini profesyonelce yönetmelerini sağlama, faaliyetleri izleme, raporlama ve maliyet kontrollerini yapma konularında bilgilendirildiğini kaydetti. Davut Çetin, proje kapsamında 14 firmanın ATSO’nun koordinatörlüğünde çalışmalarına devam edeceğini ve hedef pazarlara güçlü şekilde açılacaklarını belirtti.