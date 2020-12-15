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Gündem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: Yaşam savaşı verirken öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı
Gündem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: Yaşam savaşı verirken öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş'u hemen görevden alan Muhittin Böcek, CHP'yi karıştıracak açıklamalarda bulundu. Böcek, bazı CHP'li isimleri hedef alarak, "18 yıl boyunca başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:37:00 -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: Yaşam savaşı verirken öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olup görevine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu süreçte üyesi olduğu CHP içerisinde yaşananlara tepki gösterdi.

"İnsan olmayı unuttuklarını gördüm"

Hastalık dışında, bir başka acı gerçekle daha yüzleştiğini kaydeden Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte ‘vefanın’ ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz; biliyorum.

"Öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı"

Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı. Ama ben, yine aynı Muhittin’im. Dün nasılsam, bugün de öyleyim. Hala sizin bildiğiniz, tanıdığınız ve güvendiğiniz o insanım. Ve yarın da, sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım. Kendimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla, size ve Antalya’mıza hizmete devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; herkese sağlıklı günler diliyorum”

Kılıçdaroğlu'nun jet atamasına hemen müdahale etmişti

Koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, Böcek tarafından hemen görevden alınmıştı.

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