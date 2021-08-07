Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Fenalaşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Başkan Böcek özel odaya alınarak tedavi altına alındı. Böcek'in rahatsızlığı hakkında bilgi verilmedi.
108 gün Kovid-19 tedavisi görmüştü
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün süren Kovid-19 tedavisinin ardından 3 Aralık 2020 tarihinde taburcu olmuştu.
Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu olmuştu.
İyileşip ayağa kalkan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne "Bir can borcum var" diyerek her fırsatta hastane yönetimine teşekkür etmişti.