  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Muhittin Böcek: - "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 08:11:19 -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Böcek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.

Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama
Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Te..
Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat
Gündem

Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat

Yazar Haluk Özdil, Lübnan'daki patlamayı önceden tahmin etmesinin ardından yeni uyarıyı Venezuela için yaptı.
Libyalı Ebrahim Gasu'da'nın Erdoğan sözleri gündeme oturdu
Dünya

Libyalı Ebrahim Gasu'da'nın Erdoğan sözleri gündeme oturdu

Libyalı gazeteci Ebrahim Gasuda, ABD'de demokratların başkan adayı olan Joe Biden'e Türkiye'yi hedef alan sözleri nedeniyle tepki gösterdi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı