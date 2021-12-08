Antalya bugün okullar tatil mi? Antalya’da bugün okul var mı? Antalya 8 Aralık okullar olacak mı?

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Bazı bölgelerde trafik aksadı. Antalya’da lodos etkili olurken, Antalya’da bugün okul var? sorusuna yanıt aranmakta. Peki Antalya’da bugün okul var mı? Antalya’da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık Çarşamba Antalya’da okul var mı?

Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin dış cephesinde şiddetli fırtına ve sağanaktan dolayı hasar oluştu.

Kuvvetli rüzgar ve sağanaktan hava yolu trafiği de etkilendi. Sabah Antalya'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçuş programı iptal edildi. İstanbul'dan Antalya'ya gelecek 3 uçak ise Dalaman ve Konya'daki havalimanlarına yönlendirildi.

Antalya’da bugün okul var mı?

Antalya’yı vuran şiddetli fırtına nedeniyle Antalyalılar bugün okul var mı? sorusunu sormakta. 8 Aralık Çarşamba günü Antalya’da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.