Antalya Alanya TOKİ sonuçları | Alanya TOKİ isim listesi
Alanya TOKİ kuraları çekildi mi? 100 bin sosyal konut projesi başvuruları ocak ayı ortasında tamamlandı. Vatandaşlar "Alanya TOKİ sonuçları" , "Alanya TOKİ 2020" , "Alanya TOKİ sonuçları isim listesi" , "Alanya TOKİ kuraları çekildi mi?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. 100 bin sosyal konut projesi için 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar salgın sebebiyle ertelenmişti. TOKİ kuraları nisan ayı sonunda yeniden başladı. Peki, Alanya TOKİ kuraları ne zaman çekilecek. İşte, detaylar.
Antalya Alanya TOKİ sonuçları | Alanya TOKİ isim listesi
TOKİ Alanya kuraları 11 Mayıs Pazartesi günü 12.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimlerine salgın sebebiyle başvuru sahipleri katılmayacak. Kuralar internetten canlı yayınlanacak.
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