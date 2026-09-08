Antalya Aksu'daki orman yangınının 21. saatinde müdahale bin 37 personelle sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınında 21 saat geride kaldı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, bin 37 personel, 165 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi ve 112 araçla müdahale aralıksız sürüyor.

Kilometrelerce kare genişliğindeki bir alanda etkili olan yangın nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi de devam ediyor.

Kepez Çamlıca'da 439 kişi tahliye edildi

Yangın nedeniyle Aksu'nun Karaöz Mahallesi'nde 10 haneden 25 kişi, Yeşil Kahraman Mahallesi Yumuk mevkiinde 29 hane, 18 ahır ve 105 kişi, Kepez ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ise 175 haneden 439 kişi tahliye edildi. Aksu Yeşilkaraman Mahallesi'nde de 40 haneden 151 kişi evlerinden çıkarıldı.

Yangından 8 kişi etkilendi. Bunlardan 2'si bacağından yaralanma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı, 6 kişinin ayakta tedavisi yapıldı.

Kepez Belediyesi ekipleri, 3 kamyon ve 6 personelle hayvan tahliyesi yürüttü. Mobil iletişim şebekesinde yaşanan kesintiler üzerine GSM operatörleri, yangından etkilenen bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırdı. Elektrik kesintilerinden ise 2 bin 329 hane etkilendi.

Konya, Isparta ve Burdur'dan takviye ekipler geldi

AFAD Başkanlığı, söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla çevre illerden AFAD personeli, iş makinesi, arazöz ve itfaiye araçlarının bölgeye sevk edilmesini talep etti. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta belediyelerine ait ekipler ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.

Antalya Kızılay ise 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllüyle sahada yer aldı; 3 bin adet su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, bin kişilik çay ve çorba, 600 kişilik kruvasan ile 3 bin kişilik kek dağıtıldı.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit, Defterdarlık ekiplerinin ise zarar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

"Hayvanlarımızı futbol sahasına götürdük"

Yeşilkaraman Mahallesi'nde oturan İsmail Vural, yangının başlangıcını ve tahliye sürecini şöyle anlattı: "Yangın saat dört civarlarında Karayöz mevkiinde başladı ve Yeşilkaramanlı'ya doğru geldi. Evlerimiz aşağıda, evlerimizi boşalttık. Sonra müdahale edeceğimiz yerlere gittik. Şu anda yerleşme yerlerinde sıkıntı yok. Hayvanlarımızı akşam aşağıdaki futbol sahasına götürdük, şu anda güvendeler. Sadece yukarıda bir ev yandı."

Karaöz Mahallesi sakini Ramazan Tatar ise alevlerin gece boyunca sürdüğünü aktardı: "Gece sabaha kadar da devam etti, daha da devam ediyor. Döşemaltına kadar ilerlediğini söylediler. Vallahi 1-2 ev yandı. Bu tarafta zaten yangının ağırlığı, Yeşilkaraman'ı boşalttılar. Burada Karaman Köy, Havacalar, onlarda da biraz tehlike oldu. Tankerle hep dolu vaziyette duruyor."