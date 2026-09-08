Bir anda satıldı... O takımın elinde patladı: Sacha Boey'u Galatasaray 30 milyon Euro'ya satmıştı

Ancak Suudi Arabistan'daki transfer penceresinin geçen pazar günü kapanması, Boey açısından en büyük ve maddi açıdan en cazip fırsatlardan birini de geride bıraktı. Eberl, geçen cumartesi Schalke karşısında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından "Hâlâ açık piyasalar var. Bakalım neler olacak" sözleriyle umutlu bir tablo çizmişti. Bild'in haberine göre; Sportif direktör, son ana kadar Arabistan kulüpleriyle temaslarını sürdürdü. Boey'in de genel olarak yeni bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyordu. Fakat taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Ancak Suudi Arabistan'daki transfer penceresinin geçen pazar günü kapanması, Boey açısından en büyük ve maddi açıdan en cazip fırsatlardan birini de geride bıraktı. Eberl, geçen cumartesi Schalke karşısında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından "Hâlâ açık piyasalar var. Bakalım neler olacak" sözleriyle umutlu bir tablo çizmişti. Bild'in haberine göre; Sportif direktör, son ana kadar Arabistan kulüpleriyle temaslarını sürdürdü. Boey'in de genel olarak yeni bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyordu. Fakat taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.