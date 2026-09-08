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Spor
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Bir anda satıldı... O takımın elinde patladı: Sacha Boey'u Galatasaray 30 milyon Euro'ya satmıştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Giriş Tarihi:

Bir anda satıldı... O takımın elinde patladı: Sacha Boey'u Galatasaray 30 milyon Euro'ya satmıştı

Suudi Arabistan'daki transfer döneminin kapanmasıyla Sacha Boey'in Bayern Münih'ten ayrılma ihtimali iyice zayıfladı. Akılalmaz bir iddia; Ünlü oyuncu milyon Euro'ya satıldı ama bu sezon Alman devinde gönderilmek istenip de satılamayan tek oyuncu olan 25 yaşındaki sağ bekin önünde yalnızca 2 seçenek kaldı. Yeni hamlesi merak edildi.

#1
Foto - Bir anda satıldı... O takımın elinde patladı: Sacha Boey'u Galatasaray 30 milyon Euro'ya satmıştı

Sacha Boey, Suudi Arabistan'da da transfer döneminin sona ermesinin ardından Bayern Münih oyuncusu olarak kalmaya devam ediyor.

#2
Foto - Bir anda satıldı... O takımın elinde patladı: Sacha Boey'u Galatasaray 30 milyon Euro'ya satmıştı

Sezon öncesinde ayrılığı gündemde olan Fransız futbolcu için seçenekler artık hızla azalıyor. Max Eberl'in bu yıl Bayern'deki transfer çalışmaları neredeyse kusursuz ilerledi. Sportif direktörün performansı kısa süre önce yeni bir sözleşmeyle de ödüllendirildi.

#3
Foto - Bir anda satıldı... O takımın elinde patladı: Sacha Boey'u Galatasaray 30 milyon Euro'ya satmıştı

Buna rağmen kulübün transfer planındaki önemli soru işaretlerinden biri henüz ortadan kalkmış değil: Boey hâlâ Bayern'in maaş bordrosunda. 3 OYUNCUDAN KALAN SADECE SACHA BOEY OLDU Sağ bek, Eberl'in bu yaz elden çıkarmayı hedeflediği üç futbolcudan biriydi. Listede ayrıca Bryan Zaragoza (24/Espanyol) ve Joao Palhinha (31/Benfica) bulunuyordu.

#4
Foto - Bir anda satıldı... O takımın elinde patladı: Sacha Boey'u Galatasaray 30 milyon Euro'ya satmıştı

Ancak Suudi Arabistan'daki transfer penceresinin geçen pazar günü kapanması, Boey açısından en büyük ve maddi açıdan en cazip fırsatlardan birini de geride bıraktı. Eberl, geçen cumartesi Schalke karşısında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından "Hâlâ açık piyasalar var. Bakalım neler olacak" sözleriyle umutlu bir tablo çizmişti. Bild'in haberine göre; Sportif direktör, son ana kadar Arabistan kulüpleriyle temaslarını sürdürdü. Boey'in de genel olarak yeni bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyordu. Fakat taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Ancak Suudi Arabistan'daki transfer penceresinin geçen pazar günü kapanması, Boey açısından en büyük ve maddi açıdan en cazip fırsatlardan birini de geride bıraktı. Eberl, geçen cumartesi Schalke karşısında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından "Hâlâ açık piyasalar var. Bakalım neler olacak" sözleriyle umutlu bir tablo çizmişti. Bild'in haberine göre; Sportif direktör, son ana kadar Arabistan kulüpleriyle temaslarını sürdürdü. Boey'in de genel olarak yeni bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyordu. Fakat taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

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