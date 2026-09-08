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Spor
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Tartışma çıkaracak karar alındı bile... Jankat Yılmaz'la yola devam: Günay 2027 yazında ayrılacak

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Tartışma çıkaracak karar alındı bile... Jankat Yılmaz'la yola devam: Günay 2027 yazında ayrılacak

Galatasaray'da kısa süre içinde Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi yenilenecek. Sezon sonunda ise Günay Güvenç'in başka bir takıma gitmesi bekleniyor...

#1
Foto - Tartışma çıkaracak karar alındı bile... Jankat Yılmaz'la yola devam: Günay 2027 yazında ayrılacak

Jankat Yılmaz'ın Galatasaray'daki mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. Yani mukavelesinin son senesine girdi. 22 yaşındaki futbolcuya çok sayıda Süper Lig ekibinden kiralama teklifi gelmişti. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu önerilere hem sözleşme süresi hem de Günay'ın durumu sebebiyle sıcak bakmadı.

#2
Foto - Tartışma çıkaracak karar alındı bile... Jankat Yılmaz'la yola devam: Günay 2027 yazında ayrılacak

Sarı-Kırmızılı ekibin altyapısından çıkan 1.93 boyundaki file bekçisiyle kısa süre içinde masaya oturulacağı öğrenildi. Günay Güvenç'in kontratı ise 30 Haziran 2028'de bitiyor. Günay 2027 yazında hem sözleşmesinin son senesine hem de 36 yaşına girecek!

#3
Foto - Tartışma çıkaracak karar alındı bile... Jankat Yılmaz'la yola devam: Günay 2027 yazında ayrılacak

Günay'a o dönemde teklif gelirse, kolaylık gösterilecek. Uğurcan Çakır'ın uzun vadeli yedeği ise Jankat Yılmaz olacak. Uğurcan sakat veya cezalı olmadığı sürece kalede 1 numaralı isim... 30 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar sürüyor...

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