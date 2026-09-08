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Spor
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Yeni adres belli oldu: Amir Hadziahmetovic Bulgaristan yolcusu takımdan ayrılıyor

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Yeni adres belli oldu: Amir Hadziahmetovic Bulgaristan yolcusu takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'la yolları ayrılan Amir Hadziahmetovic, Bulgaristan ekibi Ludogorets'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'lı ismin Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu.

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Foto - Yeni adres belli oldu: Amir Hadziahmetovic Bulgaristan yolcusu takımdan ayrılıyor

Beşiktaş kariyeri sona eren 29 yaşındaki Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu.

#2
Foto - Yeni adres belli oldu: Amir Hadziahmetovic Bulgaristan yolcusu takımdan ayrılıyor

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre Hadziahmetovic, Bulgaristan ekibi Ludogorets'le el sıkıştı.

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Foto - Yeni adres belli oldu: Amir Hadziahmetovic Bulgaristan yolcusu takımdan ayrılıyor

Ülkesi Bosna Hersek kulüplerinin altyapısında yetişen deneyimli futbolcu, Zeljeznicar, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Hull City'nin formasını terletti. Siyah Beyazlılar'daki kariyerinde oynadığı 60 maçta 1 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

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