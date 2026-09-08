Yeni adres belli oldu: Amir Hadziahmetovic Bulgaristan yolcusu takımdan ayrılıyor
Beşiktaş'la yolları ayrılan Amir Hadziahmetovic, Bulgaristan ekibi Ludogorets'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'lı ismin Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu.
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Beşiktaş'la yolları ayrılan Amir Hadziahmetovic, Bulgaristan ekibi Ludogorets'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'lı ismin Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu.
Beşiktaş kariyeri sona eren 29 yaşındaki Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu.
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre Hadziahmetovic, Bulgaristan ekibi Ludogorets'le el sıkıştı.
Ülkesi Bosna Hersek kulüplerinin altyapısında yetişen deneyimli futbolcu, Zeljeznicar, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Hull City'nin formasını terletti. Siyah Beyazlılar'daki kariyerinde oynadığı 60 maçta 1 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
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