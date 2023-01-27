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Ekonomi Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 14:59:00 -
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya AKEV Üniversitesi ilanda Tablo1’de belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,
2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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