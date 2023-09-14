Antalya acı olay: Lastiğine tuğla koyduğu aracın altında kaldı!
Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Cafer Selçuk- İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu.
Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA
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