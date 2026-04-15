Antakya’da ipek el dokumacılığı geleneği kursiyerlerin tezgahında yaşıyor

Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kentin en önemli simgelerinden biri olan ipek dokumacılığını yaşatmak için Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bir eğitim programı yürütüyor. Usta öğretici Mucibe Oruç rehberliğinde devam eden kursta katılımcılar, asırlık geçmişe sahip geleneksel dokuma tekniklerini tezgah başında uygulamalı olarak tecrübe ediyor. Hatay'ın kimliğiyle özdeşleşen bu sanat dalının inceliklerini öğrenen kursiyerler, hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de yerel kültürün korunmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Konuya dair belediyeden yapılan açıklamada, alanında uzman eğitmenler gözetiminde verilen bu eğitimlerin kültürel değerlerin korunması noktasında kritik bir hamle olduğu vurgulandı. Hatay coğrafyasında köklü bir geçmişi bulunan ipek dokumacılığının bu tür projeler sayesinde daha geniş kitlelere ulaştırıldığı belirtilirken, temel amacın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yarınlara taşımak ve kalıcı bir kültürel köprü kurmak olduğu ifade edildi.