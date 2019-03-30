Antakya yerel seçim 2019 sonuçları | Antakya belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı
Antakya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika Antakya’da kim kazandı? AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi oy oranları ve seçim sonucuna göre aldıkları oylar buradan takip edebilirsiniz. Antakya’da 2019 yerel seçim partilerin oy onları. AK Parti Antakya’da yüzde kaç aldı? CHP Antakya’da yüzde kaç aldı? Antakya’da İYİ Parti yüzde kaç aldı? MHP Antakya’da yüzde kaç aldı? Antakya Cumhur ittifakı yüzde kaç oy aldı? Hatay Antakya Millet İttifakı oy oranları?” gibi sorularının cevabı son dakika merak edilmekte.İzzettin Yılmaz ne kadar oy aldı? Hikmet Hatunoğlu oy oranları ne? Antakya Cumhur İttifakı oy oranları, Antakya Millet İttifakı oy oranı son durum YSK Hatay Antakya 2019 yerel seçim sonuçları.30 Mart 2019 Cumartesi 14:58
Antakya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika Antakya’da kim kazandı? AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi oy oranları ve seçim sonucuna göre aldıkları oylar buradan takip edebilirsiniz. Antakya’da 2019 yerel seçim partilerin oy onları. AK Parti Antakya’da yüzde kaç aldı? CHP Antakya’da yüzde kaç aldı? Antakya’da İYİ Parti yüzde kaç aldı? MHP Antakya’da yüzde kaç aldı? Antakya Cumhur ittifakı yüzde kaç oy aldı? Hatay Antakya Millet İttifakı oy oranları?” gibi sorularının cevabı son dakika merak edilmekte.İzzettin Yılmaz ne kadar oy aldı? Hikmet Hatunoğlu oy oranları ne? Antakya Cumhur İttifakı oy oranları, Antakya Millet İttifakı oy oranı son durum YSK Hatay Antakya 2019 yerel seçim sonuçları.
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Hatay Antakya ilçesinde Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı yarışmakta. AK Parti ve MHP’nin adayı İzzettin Yılmaz ile CHP, İYİ Parti ve HDP’nin oluşturduğu Millet ittifakının Antakya adayı Hikmet Hatunoğlu seçim sonuçları son dakika. AK Parti Antakya belediye başkan adayı İzzettin Yılmaz ne kadar oy aldı? AK Parti Antakya belediye başkan adayı İzzettin Yılmaz ne kadar oy aldı? AK Parti Antakya belediye başkan adayı İzzettin Yılmaz oy oranları? CHP Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu oy oranları ne? Hikmet Hatunoğlu ne kadar oy aldı?
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AK Parti Hatay belediye başkan adayları
Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)
Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)
Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)
Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)
Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)
Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)
İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)
Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)
Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)
Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)
Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)
CHP Hatay belediye başkan adayları
Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)
Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)
Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)
Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)
İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)
Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)
Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)
Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)
Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)
Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)
Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)
Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Hatay belediye başkan adayları
Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)
Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)
Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)
Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)
Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)
HDP Hatay belediye başkan adayları
Dörtyol: Mahmut Daş
Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayları
Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız
Altınözü: Mehmet Yüksek
Antakya: Fahri Serdar Özal
Arsuz: Orhan Kaya
Belen: Zekeriya Eğe
Defne: Adnan Mansuroğlu
Dörtyol: Murat Karakoyun
Erzin: Mustafa Ertaç
Hassa: Mustafa Yavşalak
İskenderun: Halil İbrahim Çelik
Kırıkhan: Atilla Erol
Kumlu: Uğur Ural
Payas: Recep Baysal
Reyhanlı: Zabit Çelik
Samandağ: Halil İsmail Önal
Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş
BBP Hatay belediye başkan adayları
Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı
Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu
Kırıkhan: Hasan Kelce
İskenderun: Metin Yeşilkaya
Payas: Adnan Yetiş
Hassa: Turgay Caka
DP Hatay belediye başkan adayları
İskenderun: Mete Aslan
Arsuz: İbrahim Garipdöken
DSP Hatay belediye başkan adayları
Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar
Antakya: Gökmen Çatal
Defne: Mehmet Güzelyurt
Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu
Arsuz: Cafer Özenir
Türkiye Komünist Partisi Hatay belediye başkan adayları
Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı
Antakya: Sibel Çapar
Arsuz: Nesibe Dural
Defne: Ali Bölükbaşı
İskenderun: Necati Çapar
Bağımsız Türkiye Partisi Hatay belediye başkan adayları
Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen
Antakya: Tarık Hasırcı
İskenderun: Atilla Kaplan
Belen: Mehmet Küçük
Arsuz: Sedat Şahan
Samandağ: Salih Bozdoğan
Reyhanlı: Mümtaz Ceylan
Kumlu: Fehmi Güzelmansur
Defne: Mehmet Dinç
Kırıkhan: Ömer Özsoy
Altınözü: Hasan Mutlu
Yayladağı: Muhammet Uygur
Dörtyol: Bestami Koca
Erzin: Atıf Ceylan
Payas: Kenan Kara
Hassa: Lütfi Arıkan
Vatan Partisi Hatay belediye başkan adayları
Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım
Antakya: Mehmet Çokluk
Defne: Leyla Samsun Erk
İskenderun: Beşir Baysoy
Arsuz: Şebnem Dilşen
Belen: Kadir Vardar
Samandağ: Fuad Terzi
Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul
Bağımsız
Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın
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