Anonymous için hacktivist bir grup tabiri kullanılsa da hackerlardan başka kimse, yapılan saldırının arkasındaki ismi bilmiyor. Anonymous'un kim olduğunu anlatmak kolay bir iş değil. Çünkü Anonymous'un kendi üyeleri bile Anonymous'un ne olduğu ve kimlerden oluştuğu konusunda hemfikir değiller. Her üyenin Anonyomous için farklı tanımı mevcut. Peki, Anonymous nedir?

Anonymous kimdir ve kimlerden oluşur?

Anonymous nedir?

Anonymous kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan hacktivist eylemleri yapan bir gruptur. Anonymous’un 4chan, İlgili wiki ve Encyclopadia Dramatica gibi site ve forumlarla yakın ilişki içerisinde oldukları biliniyor. Anonymous 2008 yılında yaptıkları DDOS saldırılarıyla üye sayılarını arttırmıştır.

Anonymous kimdir?

Anonymous, üyelerinin kimlikleri ve üye sayılarının ne olduğu bilinmeyen siyah yakalı bir hacker grubudur. Eylemleri siyasi olaylara yöneliktir. Anonymous’un belirli dine, tarikata bağlı olmadığı ve belirli hiyerarşisi olmadığıda iddialar arasında.

Kimliği belirlenemeyen Anonymous üyelerinin yani “Anon’ların “ Anonymous hakkında tanımlarını sizler için derledik…

Anon1: "Bence bu kişinin zihniyetine göre değişir. Bazıları 4chans'ı 'anonymous' olarak adlandırıyor. Bazıları ise Anonymous'u bir düşünce şekli olarak tanımlıyor."

Anon2: "Herkes Anonymous'un bir parçası olabilir. Bu kişilerin iyilikten çok kötülükle karşılaşmaya hazırlıklı olmaları gerekir. Yani sanırım kim kendini Anonymous sayıyorsa bir Anon sayılabilir."

Anon2: "Bir Anon olmak için baskınlarda bulunmalısınız. Baskınlar bir Anon olmanın büyük bir parçasıdır, onlar herkesin farkında olduğu ön taraftadırlar."

Anon2: "Anon'lar bir yere kadar kanunları çiğnemek istiyorlar. Ama tabi, kimse hapse girmek istemiyor."