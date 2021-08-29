Anneyi hedef alan "terbiyesiz" İsmail Saymaz'ın hakaretleri sonrası RTÜK harekete geçti!

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etmek isterken bir kadının tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasına izin vermeyen kadın, "Hayır hayır, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü, yürü" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olay, Halk TV'de Özlem Gürses'in sunuculuğunu yaptığı 'Perdenin Önü Arkası' programında çirkin ifadelerle konu alındı.

Kamuoyunda algı operasyonlarıyla bilinen İsmail Saymaz, Özlem Gürses'in "Ne hissettin" sorusu üzerine görüntülerdeki anneye hakaret etti.

Anneyi hedef alarak nefret kustu

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok rahatsız oldum utanç verici. Rezil kadının teki, edepsiz, saygısız. Daha fazlasını da söylemek istiyorum ama şimdilik bu kadarıyla bırakayım. Geçiyorum siyasetçiyi, yanşlıya hürmet, büyüğe hürmet, insanı insan yapacak bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'git buradan' deyip 'çocuğuma dokunma' diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım.

"Devlet o çocuğu senden almalı"

Asıl bu devlet, devlet olsa o çocuğu senden alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın o çocuğu gayri insanı ne kadar değer varsa onla yetiştirecek. Bu çocuğa bu rezil kadının, utanmaz kadının doğru bir şey öğretmesi mümkün değil. Bir kere bu kadına bakarak yaşlılara saygısızlık yapmayı öğrenir, büyüklerine hakaret etmeyi öğrenir.

"Bu çocuğun bu kadından korunması lazım"

Yürü git diyor, ömründe bir tane hırsıza mı demişsin, yolsuza mı demişsin, vurguncuya mı demişsin, evinden beton çalana mı demişsin, iş cinayetinde iş verene mi demişsin, maaşına el koyana mı demişsin, diyememişsin. Diyemediğin için bir saygın siyasetçiye, merhaba, nasılsın demiş bir insana kabaca davranabiliyorsun utanmaz, rezil kadın. Bu çocuğun bu kadından korunması lazım."

Özlem Gürses de Saymaz'ın ifadelerine, "O çocuğu büyütmemeli" cümlesiyle destek verdi.

Sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki

Saymaz'ın kadın hakkındaki açıklamaları sosyal medyada ise tepki çekti. Saymaz'ın programdaki görüntüleri, Twitter üzerinde "TerbiyesizİsmailSaymaz" etiketiyle TT listesine girdi.

RTÜK harekete geçti

Tepkiler üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi.

Şahin'in açıklamasında, "Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır." denildi.