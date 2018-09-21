Anneye bağımlı çocuklarda okul korkusu

İçinizde anne baba olanlar çocuğunu okula götürdüğü ilk günü hatırlayacaktır. Bazı çocuklar annelerinin elinden ve eteğinden tutmuş, korku ve panik içinde etrafa bakmaktadır. Bu çocuklar anneleriyle birlikte sınıfa girmek, sıraya birlikte oturmak isterler. Öğretmenler, okulun ilk birkaç günübu çocukların okula alışmaları için anneleriyle birlikte oturmalarına izin verir. Ancak bir hafta sonra bile anneleriyle birlikte oturmakta ısrar eden; anneleri ayrılmak istediğinde peşinden giden çocuklar vardır. "Okul korkusu" ya da diğer adıyla "okul fobisi" yaşayan bu çocuklar aşırı koruyup kollanan, her ihtiyacı anne baba tarafından karşılanan, hazıra alışmış, aileye bağımlı hale getirilmiş çocuklardır.

Aileye bağımlı çocuklarda "öğretilmiş acizlik"dediğimiz özürli bir kişilik gelişmektedir. Dev ağaçların gölgesinde kalan taze fidanlar, nasıl büyümeleri için gereken ışığı alamadıkları için bodur kalırsa, bu çocuklar da anne babalarının gölgesinde kalmış, gelişemememiş fidanlardır.

Aileye bağımlı çocuklar, anne ve babalarının yardımı olmadan yemeğini yeme, dişini fırçalama, tuvalet ihtiyacını giderme, oyuncaklarını toplama, bakkaldan ekmek alma gibi akranlarının rahatlıkla yapabildikleri işleri yapamazlar. Anne ve babalarından ayrı kalmaktan korkar, kendi başlarına okula gidip gelemez, yatılı okulda kalmakistemez, kalabalıkların içinde kendilerini yalnız hissederler.

Anne baba okula başlayan çocuklarına yardım etmeye devam eder, okula götürüp getirir, çantasını taşır, derslerine ve ödevlerine yardım eder; hatta çocuk ödevini yapmadan uyuduğunda öğretmenine mahcup olmasın diye ödevini yaparsa; çocuk "demek bunları yapmak da anne ve babamın görevi" diye düşünecektir.

İlköğretim üçüncü sınıfa giden bir çocuk, çantasını hazırlama görevinin annede olduğu zannediyorsa; bu çoğuk kesinlikle aileye bağımlı, öğretilmiş bir beceriksizdir.