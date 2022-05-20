Annesiyle parka giden küçük çocuğun yüzünden parça kopardı! Çocuk parkında başıboş köpek beslenmez!
Kamuoyunda 'köpekperestler' olarak tanımlanan gruplar, parklarda yasadışı ve kontrolsüzce başıboş köpekleri beslemeye devam ediyor. Besleme yapılan parkları sahiplenen başıboş köpekler, koruma alanı oluşturduğu alanlarda küçük çocuklara saldırmaya devam ediyor. Niğde'de okul çıkışı gittiği pakta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, yüzünden, elinden ve göğsünden yaralandı. Küçük Yiğit’e 11 dikiş atılırken, anne Özgen Uyguç, "Köpek oğlumun yüzünden bir parça koparttı, çok kötüydü. Psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" diye konuştu.
Niğde'nin Dere Mahallesi'nde çarşamba günü okuldan çıktıktan sonra annesiyle parka giden Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencisi Yiğit Uyguç, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yüzünden, elinden ve göğsünden ısırdığı küçük Yiğit, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralarına 11 dikiş atılan Yiğit Uyguç, taburcu edildi.
"Yüzünden bir parça koparttı, bunun vebalini kim verecek"
Anne Özgen Uyguç, "Okuldan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'anne' diye bağırdı. Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Çevredekiler de yardım etti. Kaldırdık çocuğumu banka oturttuk. Köpek yine oradaydı, saldırıyordu. Başka bir veli ambulansa haber verdi. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Göğsünü ısırmış, biraz daha değerin olsaydı kalbine gelebilirdi, 11 dikiş atıldı. Bunun vebalini kim verecek. Yüzünden bir parça koparttı çok kötüydü, psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.
"Başıboş köpekler tehdit oluşturuyor"
Başıboş köpeklerin sürekli tehdit oluşturduğunu söyleyen Yiğit'in babası Yavuz Uyguç da "Başıboş köpekler sürekli tehdit oluşturuyor. Diğer insanlara da saldırıyor. İnsanların böyle sürekli canı yanıyor. Yasal mercilere de başvurdum. Ne gerekiyorsa peşindeyim" diye konuştu.
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