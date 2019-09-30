Annesinin mezarı başında acı olay! Erzurum'da, Fikret Eldutar, dua etmek için gittiği annesinin mezarının başında ölü bulundu. Mezarın çevresindeki otları temizlediği de anlaşılan Eldutar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Akşam saatlerinde, Erzurum merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk babası Fikret Eldutar, dua etmek için annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarına gitti. Eldutar akşam eve dönmeyince yakınları meraklanıp Dutçu Mahallesi mezarlığına gitti. Mezarlıkta el fenerleriyle arama yapan kardeşleri, Fikret Eldutar'ı annesinin mezarının başında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eldutar'ın öldüğü belirlendi. Ölüm nedeni otopsi ile kesinleşecek Polis ve savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemedeilk belirlemelere göre Eldutar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eltutar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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