Annesinin memleketine kurduğu ceviz bahçeleriyle tarımsal üretime katkı sağlıyor

KONYA (AA) - ABDÜLHAMİT YAŞAR - Aydınlı iş adamı Mesut Mutlu, annesinin memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurduğu ceviz bahçeleriyle tarımsal üretime katkı sunuyor.



İstanbul'da gıda sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Mesut Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'da doğup büyüdüğünü, annesinin Beyşehirli olduğunu söyledi.

Hayvan çiftliği kurmak için 12 yıl önce annesinin memleketi Beyşehir'e geldiğini anlatan Mutlu, "Satılık hayvan çiftliğini görüşmek üzere gelmiştik ancak anlaşamayınca o dönemin belediye başkanının da teşvik ve önerileriyle tarımsal faaliyetlere yönelmeye karar verdim. Karasal iklimde ceviz yetiştirilebileceğine dair tavsiyeler alınca, bu işe adım atmak istedik ve ceviz bahçemizi kurduk." diye konuştu.

Mutlu, satın aldıkları 1596 dekarlık alanda ilk etapta 15 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını, bu sayının bugün 25 bine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra Beyşehir'in bir başka mahallesinde 200 dekarlık alanda 5 bin fidanın bulunduğu ikinci bir ceviz bahçesi daha kurduk. Yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırımla başladığımız ceviz yetiştiriciliğine, 12 yılda toplamda 8 milyon liralık yatırım yaptık. Bahçelerimizde hasadı, yaş kabuklu ceviz olarak gerçekleştiriyoruz, ardından ürünü iç piyasada pazara sunuyoruz."

- "Nihai hedefimiz, üretim miktarını bin ton seviyelerine çıkarmak"

Geçen yıl bahçelerinden 282 ton ürün aldıklarını, rekoltenin bu yıl 400 ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Mutlu, "Bahçelerimizde toprakla buluşturduğumuz fidanlardan beşinci yıldan itibaren ürün almaya başlıyoruz ancak 8. yıldan sonra daha fazla verim elde etmeye başlıyoruz. Ceviz üretiminde nihai hedefimiz, üretim miktarını bin ton seviyelerine çıkarmak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ceviz tüketiminin önemli bir bölümünün ithalatla karşılandığını anlatan Mutlu, "Ancak ülke genelinde son yıllarda çok büyük ceviz bahçeleri kuruluyor ve fidan sayısı her geçen gün artıyor. Zaman içerisinde Türkiye'nin cevizde ihracatçı konuma gelmesi halinde buna Beyşehir'den de katkı sağlamayı arzu ediyoruz." dedi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya ise iş adamı Mutlu'nun yatırımları ile Beyşehir'in, Türkiye'de ceviz üretiminde öncü ilçelerden biri haline geldiğini belirtti.

Mutlu'nun bahçelerinde 170 kişiye istihdam sağladığını dile getiren Kaya, "Kendisine ülke ve bölge ekonomisine katkısı dolayısıyla teşekkür ederim." diye konuştu.