Annesinin başındaki örtüye özgürlük getiren Erdoğan’ın her yaptığına "karşıyım" diyen kafa!

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Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Fatih Altaylı, Hüseyin Baş'a, "AK Parti'nin son dönemdeki yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

"Her şeye karşıyım" diyen kafaya sahip Hüseyin Baş, "A'dan Z'ye hiçbir yaklaşımını doğru bulmuyorum. 2020'den beri doğru bulmuyoruz. Atatürk'ün ülkemize kazandırdıkları ile kavga edilen bir ortamda hiçbir şeyi doğru bulmamız mümkün değil." diye cevap verdi.