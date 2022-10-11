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Siyaset Annesinin başındaki örtüye özgürlük getiren Erdoğan’ın her yaptığına "karşıyım" diyen kafa!
Siyaset

Annesinin başındaki örtüye özgürlük getiren Erdoğan’ın her yaptığına "karşıyım" diyen kafa!

Hüseyin Baş, "AK Parti'nin 2020'den beri yaptığı hiçbir şeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 23:49:00 - 2022-10-12 00:34:00

 Yeniakit.com.tr 

Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Fatih Altaylı, Hüseyin Baş'a, "AK Parti'nin son dönemdeki yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

"Her şeye karşıyım" diyen kafaya sahip Hüseyin Baş, "A'dan Z'ye hiçbir yaklaşımını doğru bulmuyorum. 2020'den beri doğru bulmuyoruz. Atatürk'ün ülkemize kazandırdıkları ile kavga edilen bir ortamda hiçbir şeyi doğru bulmamız mümkün değil." diye cevap verdi.

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