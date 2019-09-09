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Annesini öldüren sanığın raporu bekleniyor

Kayseri’de 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve müebbet hapis cezası alan sanık hakkında akıl sağlığı raporunda eksiklik olduğu gerekçesiyle Yargıtay’ın bozduğu davada rapor bekleniyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
Annesini öldüren sanığın raporu bekleniyor

Kayseri’de 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve müebbet hapis cezası alan sanık hakkında akıl sağlığı raporunda eksiklik olduğu gerekçesiyle Yargıtay’ın bozduğu davada rapor bekleniyor.


4 Ekim 2017’de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine ’İş bul’ diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay sonrasında H.G. 155’i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155’in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.’yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 yaşında hayatını kaybeden G.G.’nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Raporu eksik bulan Yargıtay kararı bozdu


18 Temmuz 2018’de 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık H.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor gelmiş, raporda ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilmişti. Mahkeme, tutuklu sanık H.G.’ye ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Temyize giden dosyada Yargıtay Ceza Dairesi, bu dosyada alınan akıl sağlığı raporunda eksikler bularak, bir üst kuruldan Adli Tıp raporu alınması kanaatiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.


Dosya kapsamında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu. ‘Üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan sanık 41 yaşındaki H.G. 2 yıl önce İstanbul’a adli tıp kurumuna götürüldüğünü, halen ilaçlarını kullandığını söyledi.


Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık hakkında İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurumu’ndan gelecek olan raporun beklenilmesine, sanık H.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Kasım ayına erteledi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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