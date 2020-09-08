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Aktüel Annesinden şiddet gördüğü iddia edilen Suriyeli Muhammed'e yardım eli
Aktüel

Annesinden şiddet gördüğü iddia edilen Suriyeli Muhammed'e yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:39:17 -
Annesinden şiddet gördüğü iddia edilen Suriyeli Muhammed'e yardım eli

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlibli kentinde annesinden şiddet gördüğü ileri sürülen 3 yaşındaki Muhammed'e Türk sivil toplum kuruluşları ulaştı.

Annesi tarafından sürekli dövüldüğü iddia edilen Muhammed'in görüntüsünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Hatay Valiliği devreye girdi.

Hatay Valiliği koordinesindeki sivil toplum kuruşları, İdlib'de yaşayan Muhammed ve annesine ulaştı.

Oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anneye, psikolojik destek verilmeye başlandı.

Görevliler tarafından, Muhammed için bakıcı temin edildi.

İdlib'e giden sivil toplum görevlilerince 3 yaşındaki Muhammed'e her türlü desteğin sağlandığı ifade edildi.


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