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Sağlık Annesi ya da babası korona olan çocuk okula gidemez mi?
Sağlık

Annesi ya da babası korona olan çocuk okula gidemez mi?

Ebeveynler korona olursa çocuklar okula gidemez mi? Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni güncelledi. Ebeveynler koronavirüse yakalandığında çocuklarının temaslı sayıp sayılmadığını araştırıyor. Anne ya da babası korona pozitif çıkan çocuk okula gidemez mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:09:00 -
Annesi ya da babası korona olan çocuk okula gidemez mi?

Koronavirüs ile mücadele sürüyor. Koronaya yakalanan aileler ise çocuklarının temaslı sayılıp sayılmadığını, okula gidip gidemeyeceklerini araştırıyor.

Annesi ya da babası korona olan çocuk okula gidemez mi?

Bakanlık tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi. Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Kovid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi.

Soru: Ailedeki Kovid-19 vakası nedeniyle yakın temaslı duruma düşen öğrencinin karantinası nasıl olmalıdır? Okula ne zaman dönmelidir?

Cevap: Ailesinde Kovid-19 tespit edilen öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Aile içinde pozitif vaka ile temas devam ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır, bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüz yüze eğitime geri döner.

İkiz çocuklardan biri korona olursa diğeri pozitif sayılır mı?
İkiz çocuklardan biri korona olursa diğeri pozitif sayılır mı?

Sağlık

İkiz çocuklardan biri korona olursa diğeri pozitif sayılır mı?

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