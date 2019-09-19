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Annesi eylem yapıyordu... PKK tarafından kaçırılan çocuk öldü

Oğlu PKK tarafından kaçırıldığı için Diyarbakır'daki HDP il binası önünde eylem yapan İkram Gürtük'ün oğlu Musa Gürtük, hava harekatı sırasında öldü.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:16
Annesi eylem yapıyordu... PKK tarafından kaçırılan çocuk öldü

Diyarbakır'da, HDP binası önünde evlat nöbetine katılan anneye kötü haber geldi. İkram Gürtük'ün oğlu Musa Gürtük'ün 10 Eylül'de düzenlenen hava harekatında öldürülen 2 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Çocukları dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül günü Diyarbakır HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine büyüyor. Aile sayısı son olarak, Muş'tan gelen İkram Gürtük ve Selma Han'ın da kalımıyla 41'e ulaştı. Oğlu Musa'ya kavuşma hayaliyle gelen "Ben çocuğumu PKK'dan geri istiyorum. O daha çok küçük bıraksınlar" demişti.

Öldürülen iki teröristten biri

Musa Gürtürk'ün, 10 Eylül 2019'da Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Görese Dağı'na düzenlenen hava harekâtında öldürülen 2 teröristten biri olduğu, kimlik tespiti ve DNA eşleşmesi için ailesine henüz haber verilmediği, İkram Gürtük'ün de oğlunun öldüğünden habersiz, elinde fotoğrafıyla eyleme katıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü ise önceki gün Gürtük'ün Dicle kırsalında öldürüldüğünü duyurdu ve açık kimlik bilgilerini yayımladı.

Evlat nöbetine katılan İkram anne, oğlunun ölümünden habersizdi.

"Oğlum 16 yaşında, bitsin bu hasret"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan İkram Gürtük, "Oğlum 16 yaşında liseye giderken kandırılarak dağa kaçırıldı. PKK oğlumu geri versin. O daha çok küçük. Evimizde huzur kalmadı. Biz fakir, yoksul insanlarız. Bizden ne istiyorlar. Artık huzur istiyoruz. Bu kadar acı yeter. 5 yıl önce oğlumu kandırıp götürdüler. Dağa kaçırıldığını bile bir yıl sonra öğrendik. Çalmadığım kapı kalmadı. Polis, asker tüm kurumlara yaptığım başvurulardan sonuç alamadım. Oğlum derslerinde başarılı bir çocuktu. Okuldan çıkar çıkmaz eve gelirdi. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. 16 yaşındaki yavrumun aklını çelerek onu dağa çıkaranlara sesleniyorum. Düşün bizim yakamızdan artık, yavrularımızı bize geri verin, bitsin bu hasret. 5 yıldır yediğimden, içtiğimden hiçbir şey anlamıyorum. Uyurken, uyanıkken oğlum gözlerimin önünde. HDP'lilere de sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu işe aracılık edin ve evlatlarımızı bize kavuşturun. O zaman sizin barış taleplerinizin ne kadar samimi gerçekçi olduğunu da anlarız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:16
  1. Muş
  2. Diyarbakır
  3. HDP
  4. İkram Gürtük
  5. Musa Gürtük
  6. PKK
  7. hava harekat

YORUM YAZ

  • AlpAlp12 dk önce
    Hdp NİN kapısına ve yönettiği tüm belediyelere el koymadıkça bunlar ofis gibi çalışacak terör yuvası olacak. Buna sessiz kalmak acziyettir. HERŞEY ortada düşman ortada . Dur demenin vakti. Batı ve avaneleribize açık bir numara yapmaya niyet ettiği anda devletimiz anında HDP NİN kapısına kilit vurmalı. Tüm vatan hainlerinin faturasını düşmanın hücumuyla eş zamanlı yapmalıyız. Savcılarımız tüm delilleri toplayıp anı beklemeliler. Düşman uyumadıkça biz de uyumamalıyız. DÜŞMANIN İÇERŞDEKİ ELİNİ KIRMAK SAVCILARIN VAZİFESİ.
  • vatandaş soruyorvatandaş soruyor12 dk önce
    fakirsen marabasın doğudaneye zengilerin ağaların hdp lilerin çocukları dağda değil???????
  • Pkkypg nin Allah belasını versin Pkkypg nin Allah belasını versin 39 dk önce
    Hiç uğruna sönen hayatlar

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