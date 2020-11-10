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Gündem Annenin feryadı: Oğlum ne olursun evine dön
Gündem

Annenin feryadı: Oğlum ne olursun evine dön

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 435'inci gününde de sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:56:00 -
Annenin feryadı: Oğlum ne olursun evine dön

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan’ın önünde nöbet tuttukları bu binadan dağa gittiğini belirterek, “Bu binadan bazı ajandalar ve çocuklarımızın isimleri çıktı" dedi. Bütün annelerin evlatlarını büyük umutla beklediklerini kaydeden Üçdağ, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön. Oğlum orası senin yerin değil. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim" dedi.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşinden 5 yıldır haber alamadıklarını ifade etti. Çifçi, artık anne ve babaların ağlamasını istemediklerini aktararak, "Kardeşim gel, devlete teslim ol. Diyarbakır'da seni bekliyorum. Ölene kadar kardeşimi bekliyorum" diye konuştu.

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