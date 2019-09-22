Anneliğin siyaseti ideolojisi olmaz

Hasan Türkmen Ankara

Sözde Kürtleri temsil eden terör örgütü PKK’nın elebaşlarının çoğunun Kürtçe bile bilmediğini söyleyen eski Ulu Camii İmamı Mehmet Sait Yaz, Akit’e konuştu...

Bunlar Kürt değil!

Mehmet Sait Yaz, şunları dile getirdi: “Bu bölgedeki çocukları kaçırdıkları için, Kandil’de eğitim sırasında Türkçe konuşuluyor. Ve çoğu sözde eğitmen Kürtçe bilmiyor. Kürt çocuklarını kandırarak ya da kaçırarak Kandil’e götürüyorlar. Bugün Kürt siyaseti yürüten insanların başında Kürtler yok. Kürt hakkını savunuyorum diyen Figen Yüksekdağ çıkıyor, ‘Halkımız bize 6 milyon oy verdi’ diyor. Kürt de değilsin. Ertuğrul Kürkçü’nün dedesi Kürt ve Alevileri katleden insandır. Geliyorlar Diyarbakır’a ben Kürt hakkını savunuyorum diyerek aday oluyorlar. Seçildikten sonra Kürt halkının sorunuyla zerre ilgilenmiyorlar.”

HDP, kimliğimizi silecek!

Sait Yaz, HDP’nin amacının Kürtlerin benliğini silmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “HDP için de, PKK için de Kürtler ölmüş, Kürtler varmış ya da yokmuş hiç önemli değil. HDP ve PKK aynıdır. Kürtler, namusu, dini, devleti olmadan yaşayamazlar. Ama HDP bölgede bunları mahvetmek üzere siyaset uyguladı. Kürt anaları ideolojiyi, siyaseti bilmez. Bu bölgelerde dinini dört dörtlük yaşayan insanlar bile korkularından HDP’ye oy vermek zorunda kalıyor. Terörle mücadele bu konulardan başlamalıdır. Kendi kendilerine ‘Kürdistan’ı kuracağız’ diye çırpınanlara bunun olabileceğini söylesen elleri ayakları dolanır.”