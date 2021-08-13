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Gündem Anneleri görmezden geldi! Kılıçdaroğlu iki sokak aşağı inemedi
Gündem

Anneleri görmezden geldi! Kılıçdaroğlu iki sokak aşağı inemedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van ziyaretinde evlat nöbetindeki aileleri görmezden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 12:10:00 -
Anneleri görmezden geldi! Kılıçdaroğlu iki sokak aşağı inemedi

Meral Akşener idaresindeki İYİ Parti ile kol kola girip 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'ı ziyaretti.

İki sokak mesafede evlat nöbeti tutan aileleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. Evlat nöbetindeki aileler, "Sen ancak PKK'yı dost bil, bize gelme" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Evlat nöbeti tutan ailelerden Nazlı Sancar, CHP Genel Başkanına ateş püskürdü.

Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu 2 gündür Van'da çeşitli temaslarda bulunuyor. 2 sokak aşağı da esnaf ziyareti yapıyor. Ama feryatlarımızı duymuyor. 2 gündür Van'da ama sesimizi dahi duymuyor. Onlar HDP ve PKK'yı savunur ama biz gözü yaşlı anneleri görmezden geliyor. Onlar bizim gözyaşlarımızı görmüyorlar. Keşke çıkıp gelse buraya duysa sesimizi. Bir gün olsun Meclis'te bizim yaşadıklarımızı dile getirmedi" dedi.

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Yorumlar

ROFAR

Güzel kardeşlerim okuduklarımda edindiğim bilgi doğrultusunda K.K. dersimli ermeni kökenli teröristtir. SSK nın başındayken pkk lıları devletin kadrosuna sokan kişidir. Ya ne olduğu kime hizmet ettiği belli olan bu heriften beklentiniz ne . Bu şey gibi kediye ben kedi değil de. Ya kedi zaten kedi ben kedi değilim köoeğim dermi.
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Sabetay Kemal

KK'nın gözünün kulağının nerede olduğunu körler bile görmeye başladı.
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