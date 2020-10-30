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Gündem Annelerden evladı kaçırılan bütün ailelere çağrı: Gelin bu zulmü hep birlikte bitirelim
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Annelerden evladı kaçırılan bütün ailelere çağrı: Gelin bu zulmü hep birlikte bitirelim

Diyarbakır annelerinin 424 gün önce başlattığı evlat nöbeti, terör örgütünü sarsmaya devam ediyor. Bugüne kadar 19 aile evladına kavuşurken nöbete katılan aile sayısı da her geçen gün artıyor. Annelerin eylemi örgütten kaçanların sayısını çığ gibi artırırken, HDP ve PKK’nın da kandırdığı çocuk sayısını tarihin en düşük seviyesine geriletti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:47:00 -
Annelerden evladı kaçırılan bütün ailelere çağrı: Gelin bu zulmü hep birlikte bitirelim

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 424 gündür kararlılıkla süren evlat nöbeti, hem evladına kavuşan aile sayısını hem terör örgütünden kaçan militan sayısını hem de nöbete katılan aile sayısını artırdı. Bugüne kadar 19 acılı anne PKK tarafından kaçırılan evladına kavuşurken, eyleme katılan aile sayısı ise 155’e yükseldi. Annelerin eyleminden etkilenerek teslim olan terörist sayısı ise 200’e yaklaştı.

Siz korktukça başka çocukları da kaçıracaklar

Evlat nöbetinin ilk gününden beri oğlu Özkan için eylem yapan acılı baba Süleyman Aydın, evladı kaçırılan bütün ailelere seslenerek, “HDP/PKK tarafından çocukları kaçırılan bütün aileler; korkmayın. Gelin hep birlikte HDP’ye, çocuklarımızı kaçıran terör örgütüne karşı mücadele edelim. Nereye kadar bunlardan korkacaksınız. HDP de, PKK da aciz durumda. Siz HDP’den korkmaya devam ettikçe HDP çocuklarınızı kaçırmaya devam edecek. Bu zulme hep beraber karşı duralım. Gelin gücümüze güç katın. Çocuklarımızı almadan bir yere gitmeyeceğiz. Zaman zaman tehdit edildik, üzerimize yürüyüp hakaret ettiler ama hiçbir aile mücadelesinden vazgeçmedi. Kimse onları dikkate almıyor” dedi.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka ise Akit aracılığıyla şunları söyledi: “Ben artık dayanamıyorum. Yıllardır oğlumu görmüyorum. Bir yıldan fazladır her şeye rağmen sürdürdüğümüz evlat nöbeti sayesinde 19 anne evladına kavuştu. Bir gün hepimizin evlatlarımıza kavuşacağımıza inancımız tam. HDP ne yaparsa yapsın hiç kimse evladından vazgeçmeyecek. HDP önündeki aile sayısı daha da artacak. Gelin hep beraber herkesin evlatlarını bunların elinden kurtaralım. Biz mücadele ettikçe, Kandil titriyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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