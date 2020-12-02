Anneler Kandil’in zulüm sarayını sarstı

Hasan Eğrigöz Ankara

Valilik aileler için koronavirüs önlemlerini alarak bulundukları çadırı her gün dezenfekte ederken, sağduyulu STK’lar da soğuyan havalardan anneleri korumak için seferber oldu. Annelerin bu onurlu ve takdire şayan mücadelesinin HDP’nin zulüm sarayını sarstığına dikkati çeken Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, “Annelerin sesi Türkiye’nin tüm illerindeki köylere kadar yayıldı. Avrupa’ya bile yansıdı. Biz STK’lar olarak bu onurlu mücadelelerinde dün olduğu gibi bugün de annelerin yanında olacağız. Havalar soğuyor, annelerin eylemlerini sürdürmeleri için, geçtiğimiz kış olduğu gibi, bu yıl da STK’lar olarak ne gerekiyorsa yaparak yanlarında olacağız” dedi.