  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Anneler Kandil’in zulüm sarayını sarstı
Gündem

Anneler Kandil’in zulüm sarayını sarstı

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 457. gününe girerken geçen kış acılı aileler için tüm önlemleri alan Diyarbakır STK’ları bu yıl da anneler için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:41:00 -
Anneler Kandil’in zulüm sarayını sarstı

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Valilik aileler için koronavirüs önlemlerini alarak bulundukları çadırı her gün dezenfekte ederken, sağduyulu STK’lar da soğuyan havalardan anneleri korumak için seferber oldu. Annelerin bu onurlu ve takdire şayan mücadelesinin HDP’nin zulüm sarayını sarstığına dikkati çeken Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, “Annelerin sesi Türkiye’nin tüm illerindeki köylere kadar yayıldı. Avrupa’ya bile yansıdı. Biz STK’lar olarak bu onurlu mücadelelerinde dün olduğu gibi bugün de annelerin yanında olacağız. Havalar soğuyor, annelerin eylemlerini sürdürmeleri için, geçtiğimiz kış olduğu gibi, bu yıl da STK’lar olarak ne gerekiyorsa yaparak yanlarında olacağız” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor
Siyaset

Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandeminin ilk gününden beri süreci şeffaflıkla yürüterek gün be gün koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaş..
Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...
Dünya

Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...

Yahudilerin sahip olduğu ABD merkezli Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özellikle son günlerde tırmanan Türkiye v..
CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun'dan itiraf gibi tablo! Vatandaşlardan tepki geldi
Gündem

CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun'dan itiraf gibi tablo! Vatandaşlardan tepki geldi

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sefer sayılarını düşürüldüğünü adeta itiraf etti. ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay