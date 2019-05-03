Anneler Günü’ne özel şık ayakkabı seçenekleri
Yaklaşan Anneler Günü’ne özel hediye seçenekleri sunulmaya devam ediyor.03 Mayıs 2019 Cuma 12:57
Yaklaşan Anneler Günü’ne özel hediye seçenekleri sunulmaya devam ediyor.
İskandinav stilinin Danimarkalı temsilcisi ECCO, 12 Mayıs Anneler Günü’ne özel şık ayakkabı tasarımlarını sundu.Farklı tarz ve renklerde oluşturulan müşteriler için hediye telaşına girenler için raflarda yerini aldı. Özgün tasarımlardan oluşan ayakkabı koleksiyonu, deri şıklığına vurgu yapan çanta ve aksesuar çeşitleri ile tamamlanıyor.
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