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Aktüel

Anneler Günü dehşeti

Adana’da bir kadın, Anneler Gününü kutlamadığı gerekçesiyle tartışığı eşini vurarak ağır yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:46:12 -
Anneler Günü dehşeti

Adana’da bir kadın, Anneler Gününü kutlamadığı gerekçesiyle tartışığı eşini vurarak ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesinde dün gece aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Cengiz A’nın (49) karısı Gizem A. (28) tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Gözaltına alınan Gizem A. emniyette sorguya alındı. İddiaya göre, Gizem A’nın eski uzman çavuş olan eşinin Anneler Gününü kutlamadığını bu nedenle de tartıştıklarını belirterek, "Tartışma çıkınca silahını çıkartıp benim kafama dayadı. Beni öldürmekle tehdit etti. Ancak ateş etmedi. Ben korkumdan gözlerimi kapattım. Bir süre sonra kocam kafama dayadığı silahı çekyatın üzerine attı. Ben de sinirlenip silahı aldım ve eşime doğrulttum. Eşim bunun üzerine elimdeki silahı almak isterken silah birden patladı. Eşim yaralandı" dediği öğrenildi.


Gizem A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Yaralı Cengiz A’nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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