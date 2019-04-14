Anneannesi ret cevabı verince, bıçakla rehin aldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde madde bağımlısı torunu tarafından rehin alınan yaşlı kadın, polis tarafından kurtarıldı.14 Nisan 2019 Pazar 19:24
İstanbul Esenyurt'ta, madde bağımlısı olduğu belirtilen torunu tarafından bıçakla rehin alınan kadın, polis ekiplerince şahıs ikna edilerek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1299 Sokak'taki dört katlı binanın birinci katında anneannesinde kalan C.K. (19), yaşlı kadından para istedi.
Ret cevabı alan C.K, anneannesini bıçakla rehin aldı. Komşuları, ısrarlara rağmen şüphelinin kadını bırakmaması üzerine, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu C.K, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.
Annesiyle babasının ayrıldığı ve uzun süredir anneannesiyle yaşadığı öğrenilen C.K, polis merkezine götürüldü.
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