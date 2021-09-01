  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Anne ve oğlu için özel harekat devreye girdi
Siyonistler yine kan akıttı: 3 yaralı
Eğitim Bir-Sen’den önemli adım!
Hamile kadını vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Yerel Anne ve oğlu için özel harekat devreye girdi
Yerel

Anne ve oğlu için özel harekat devreye girdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, komşularının şikayeti üzerine gelen polise kapıyı açmayan aile için özel harekat devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 00:28:00 -
Anne ve oğlu için özel harekat devreye girdi

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 506 Sokak'ta, anne Meral A. ile oğulları Çağrı A. ve Taner A'nın yaşadığı evden kavga ve silah sesleri geldiği yönünde komşularınca ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2,5 saat aile üyeleriyle görüşmek için ikna çalışması yaptı.

Kapının açılmaması nedeniyle özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi.

Özel harekat polislerinin kapıyı kırmasının ardından evden çıkarılan Meral, Çağrı ve Taner A. polis merkezine götürüldü.

Anne Meral A'nın, polisler eşliğinde evden çıkarılırken elinde meşrubat şişesi ve bisküviler bulunması dikkati çekti.

Aile bireylerinin psikolojik sorunlarının olduğu ve sık sık kavga ettikleri iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay