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Anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü

Bartın’da, kaldırıma düşen 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 03:38
Anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü

Bartın’da, kaldırıma düşen 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.


Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi’nde meydana gelen olayda caddede bulunan 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik’in (14) başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aynı binadan daha öncede dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 03:38
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