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Anne usulü havuçlu kek nasıl yapılır?

Haydi, hanımlar kağıdı kalemi hazırlayın. Bu lezzetli tarif bundan sonra tüm ailenizin favorisi olacak.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
Anne usulü havuçlu kek nasıl yapılır?

Her anne lezzetli bir kek tarifine sahip olmak ister. Sizinle gerçekten muhteşem bir tarif paylaşacağız. Neden mi muhteşem? Çünkü bu tarifi farklı lezzetlerle de deneme şansınız mümkün. Biz bugün havuçlu versiyonunun tarifini sizlere aktaracağız. Ancak siz kek tarifinin içerisinden havucu çıkarıp yerine farklı bir meyve ya da sebze ekleyebilirsiniz.

Anne usulü kek tarifi

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığının ucuyla tuz
  • 2 adet orta boy havuç
  • 1 su bardağı ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın (Ölçüyü damak zevkinize göre arttırıp, azaltabilirsiniz.) 

Öncelikle havuçları rendeleyip bir kenara alın.

Cevizleri rondodan geçirin.

Derin bir kasenin içesine 3 adet yumurtayı, şekeri ve tuzu ekleyip mikserle güzelce çırpın.

Şeker tamamen eriyince karışıma süt ve sıvıyağı ekleyip karıştırın.

Un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

Karışıma havuç, ceviz ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın.

Ardından kek hamurunu kalıba boşaltıp fırına sürün.

180 derecelik fırında kekiniz 45 dakika içinde pişmiş olacaktır.

Kekin piştiğini bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz.

Kürdanı keke batırın. Kürdan temiz çıkıyorsa; kek pişmiştir.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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