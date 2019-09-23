Anne usulü domates çorbası nasıl yapılır? Anne usulü domates çorbası tarifi
Anne eli değmiş hissi veren, içinizi ısıtan bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Anne usulü domates çorbası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.23 Eylül 2019 Pazartesi 18:40
Anne eli değmiş hissi veren, içinizi ısıtan bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Anne usulü domates çorbası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.
Anne usulü domates çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı un
- 3 adet domates rendesi
- Yarım çay bardağı süt
- Su
- Karabiber
- Pulbiber
- Tuz
Öncelikle tencerenin içerisine tereyağı ve sıvıyağı alın.
Isınan yağın içerisine unu ekleyip güzelce kavurun.
Unun kokusu çıkınca tencereye salçayı alın.
Salçanın ardından ise rende domates ve sütü ekleyin.
Bu arada baharatları eklemeyi de unutmayın.
Son olarak çorbanın içerisine göz kararı kaynar su ekleyin.
Şimdiden afiyet olsun.
YORUM YAZ