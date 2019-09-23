Anne usulü domates çorbası nasıl yapılır? Anne usulü domates çorbası tarifi Anne eli değmiş hissi veren, içinizi ısıtan bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Anne usulü domates çorbası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.

Anne eli değmiş hissi veren, içinizi ısıtan bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Anne usulü domates çorbası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı. Anne usulü domates çorbası tarifi Malzemeler: 1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı un

3 adet domates rendesi

Yarım çay bardağı süt

Su

Karabiber

Pulbiber

Tuz Öncelikle tencerenin içerisine tereyağı ve sıvıyağı alın. Isınan yağın içerisine unu ekleyip güzelce kavurun. Unun kokusu çıkınca tencereye salçayı alın. Salçanın ardından ise rende domates ve sütü ekleyin. Bu arada baharatları eklemeyi de unutmayın. Son olarak çorbanın içerisine göz kararı kaynar su ekleyin. Şimdiden afiyet olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.