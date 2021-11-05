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Kadın - Aile Anne sütünün önemi için yeni kararlar alındı
Kadın - Aile

Anne sütünün önemi için yeni kararlar alındı

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyüyüp anne sütü içebilmesi için “Altın Bebek Dostu İl” kapsamında yeni kararlar alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:59:00 - 2021-11-05 10:59:55
Anne sütünün önemi için yeni kararlar alındı

Denizli’de bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyüyüp anne sütü içebilmesi için “Altın Bebek Dostu İl” kapsamında yeni kararlar alındı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında ''Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı'' ve ''Tamamlayıcı Beslenme Programı'' için toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan programların temel amacı ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6 aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi olarak belirtildi. “Altın Bebek Dostu İl” unvanına sahip olan Denizli’de, uygulanmakta olan bebek sağlığı ve gelişimi için gerekli düzenlemelerin 2022 yılında da devam etmesi amacıyla yeni kararlar alındı. Yapılacak faaliyetler kapsamında, “Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Web sitelerinde: “Anneler; bebeklerinize ilk 6 ay sadece anne sütü veriniz” sloganının yazdırılmasına, halkın yoğun olduğu otogar, tren garı, AVM gibi yerlerde emzirme odaları oluşturulmasına, uygun olmayan emzirme odalarında düzenlemeye gidilmesine, uygun görülen Kamu, STK ve Özel Kuruluşların bekleme alanlarına anne sütünün önemini içeren Sağlık Bakanlığı'na ait afiş veya posterlerin asılmasına” karar verildi.

 

 

 

 

 

 

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