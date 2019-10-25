Anne sütünün faydaları nelerdir? Anne sütünün önemi

Bebeğinizin hayatının ilk 1000 günü, hamileliğinizin ilk gününden 2 yaşına kadar, kritik bir büyüme ve gelişme dönemini temsil eder ve ebeveynlere yaşam boyu sağlığın desteklenmesine yardımcı olacak bir ortam sağlama fırsatı verir. Bu, bebeğin bu dönemde aldığı beslenmeyi de içerir; Bebeklerin bu dönemde mutlaka tüketmesi gereken besin anne sütüdür. Peki, Anne sütünün faydaları nelerdir? İşte anne sütünün önemi...

Anne sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütü, bebeğinizin büyümesini ve gelişimini desteklemek için sindirimi kolay olan ve protein, yağ, karbonhidrat ve besin maddelerinin mükemmel dengesini sağlayan eşsiz bir besin kaynağıdır. Anne sütü, yüzlerce paha biçilmez madde içerir. Bunlardan bazıları:

– Antikorlar ve beyaz kan hücreleri

– Probiyotikler (en fazla 600 farklı tür!)

– Hormonlar

– Büyüme faktörleri

– Antibakteriyel özellikler

– Oligosakaritler (sindirim sistemindeki dost bakterilerin gelişimini teşvik eden özel karbonhidratlar)

– Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (beyinlerinin, gözlerinin ve sinir sisteminin gelişimi için önemlidir)

– Sitokinler (hücre iletişimi ve immün sistem oluşumunda rol oynayan özel proteinler) ve çok daha fazlası.

Bebek için emzirmenin faydaları nelerdir?

Bilimsel araştırma, emzirmeden önemli miktarda potansiyel sağlık yararı olduğunu göstermektedir. Bu avantajlar şunları içerir:

– Yaşamın ilk yılında ani bebek ölümü sendromu oranlarında azalma (emzirmenin özel olduğu durumlarda daha da güçlenen bir etki)

– Düşük postneonatal bebek ölüm oranları (ABD’de yaklaşık% 21’lik bir azalma)

– Bebeğin yaşamın ilerleyen dönemlerinde egzama, astım ve besin alerjisi gelişme riski azalmıştır.

– Bilişsel gelişim testlerinde biraz gelişmiş performans.

– Preterm bebeklerde ishal, zatürree, kulak enfeksiyonu, solunum yolu hastalığı bakteriyel menenjit, idrar yolu enfeksiyonu, bakteremi, nekrotizan enterokolit ve geç başlangıçlı sepsis gibi bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı.

– Daha az diş çürümesi riski ile iyileştirilmiş diş sağlığı.

– Sadece en az 4 ay boyunca emzirildiğinde yaşamın sonraki dönemlerinde obezite riskinin azaltılması.

– 2 yaşından daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellitus, lenfoma, lösemi ve Hodgkin hastalığı oranlarında azalma.

Emzirmenin sağlığa faydaları nelerdir?

Bebeğiniz emzirmeden faydalanan tek kişi değildir. Annenin sağlık yararları ayrıca önemlidir ve şunları içerir:

– Bebeğinizle aranızdaki benzersiz ve güçlü bir fiziksel ve duygusal bağlantı )emzirme sadece annenin yapabileceği ebeveynlik davranışıdır.)

– Bebeğinizle, yalnızca çok daha samimi ve zahmetsiz bir karşılıklı değişimi desteklemek için, özellikle çok fazla dokunma, konuşma, şarkı söyleme ve göz teması gibi sözsüz bir iletişim ve bağlanma.

– Bebeğinizin sağlıklı kalmasına veya hasta olması durumunda daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan sütünüzde antikorlar üretmek için vücudunuzun uyarılması.

Enerji gereksinimlerinizi artırarak, yağ depolarının mobilizasyonunu teşvik ederek hamilelik öncesi kilonuza dönüşünüzde ve rahminizi hamilelik öncesi boyutuna geri dönmesine yardımcı olması

– Meme kanseri ve yumurtalık kanseri riskinde azalma.

– Menopoz sonrası dönemde muhtemel kalça kırığı ve osteoporoz riskinin azalması.