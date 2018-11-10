Anne sütünden farkı yok..

Keçi sütünün proteinlerinin %75'i kazeinden oluşur. Karoten oranı düşük olduğu için inek sütünden daha beyazdır. Karoten süte Vitamin-A olarak geçmektedir.

Kalsiyum açısından inek sütünden daha yüksektir ve bebek gelişimi için iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu söylemek mümkündür.

Ancak, demir, vitamin-B12 ve folik asit bakımından fakir iken A-vitamini bakımından inek ve anne sütüne oranla yaklaşık 2 kat daha zengindir. Ayrıca alfa-s1 kazein içeriğinin düşük olması sebebiyle de yumuşak bir pıhtı oluşturarak mide-barsak (gastro-intestinal) sağlığının korunmasına yardımcıdır.

Keçi sütü yağının yaklaşık % 99'u kısa zincirli yağ asitlerince zengin olması, özellikle sindirim yeteneği henüz gelişmemiş bebeklerin beslenmesinde rakipsizdir.

Nükleotidler, serbest amino asitler ve poliaminler gibi birçok bioaktif bileşik keçi sütünde doğal olarak yüksek seviyelerde mevcuttur. Keçi sütü, tekli doymamış yağ asitleri, çoklu doymamış yağ asitlerince inek sütünden daha zengindir.

Keçi, dağlık, ormanlık engebeli ve yeşilin, yani oksijenin bol olduğu yüksek rakımlı yerlerde yaşamayı sevdiği için sütünde, inek sütünden daha az mikroorganizma kalıntısı bulunur.

Keçi sütü, belki de faydaları bilinmediği için çok fazla tüketilmeyen süt ürünleri arasında bulunur. Oysa çok az yan etkileri vardır ve geniş bir yelpazede insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Keçi sütünün faydalarından maksimum derecede yararlanmak için çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

İNADI HARİÇ HER ŞEYİ DEĞERLİ!

Keçi sütü iltihaplara karşı çok etkili bir besin olup bağırsak enfeksiyonlarına karşı da diğer süt ürünlerine göre çok daha fazla etkilidir.

Sindirim sistemi için çok faydalıdır. Diğer süt ürünlerinin neden olduğu bakteri sorununa keçi sütü neden olmaz.

Keçi sütü insan sütüne içerik bakımından daha yakındır. Bu yüzden hazmı kolaydır, mideyi yormaz.

Kalsiyum açısından zengin olduğu için çocuklarda ve yetişkinlerde kemik sağlığı veya iskelet sağlığı için önemlidir. Yaşlanmadan kaynaklanan kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Zayıflamak isteyenlerin tercih etmesi gereken bir besindir. Yağ yakma ve bağırsakları çalıştırma noktasında önemli rol oynar.

Bağışıklık sistemini güçlendirici mineral ve vitaminler içerir



Enerji verir, özellikle antrenmanlardan sonra kaybedilen enerjiyi getir getirebilir.

Bunların yanında astım, egzama, migren, mide ülseri, kronik katarakt, sık kusma ve buna bağlı olarak ağırlık kayıplarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaktadır. Peki keçi sütünden yapılan yoğurt?..

Kanserin önlenmesine yardımcı olur.

Kemik erimesini önler.

Çocuklara güç ve enerji verir.

Et ve balık tüketmeyenlerin fosfat eksiğini giderir.

Yüksek B1, B2 vitaminleri sayesinde vücudu rahatlatır. Stres ve gerginliği alır.

Diyet ve sağlıklı kilo vermenin vazgeçilmez besinidir.

Mide rahatsızlıklarını giderir.

Diş çürümelerini kronik bronşiti önler.

Mikrobik enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Egzama, astım ve cilt tedavisine yardımcı olur.