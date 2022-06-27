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Kadın - Aile Anne sütü nasıl arttırılır? Anne sütünü artıran besinler nelerdir?
Kadın - Aile

Anne sütü nasıl arttırılır? Anne sütünü artıran besinler nelerdir?

Anne sütünü artıran besinler nelerdir? Bu sorunun cevabını arayan anneler olduğunu biliyoruz ama merak etmeyin, sütünüzü artıracak besinler burada…

Yeniakit Publisher
2022-06-27 10:24:00 - 2022-06-27 10:29:32
Anne sütü nasıl arttırılır? Anne sütünü artıran besinler nelerdir?

Uzmanlar anne sütünü bebekler için mucizevi bir besin olduğunu söylüyor ve ilk 6 ay sadece anne sütü verin diyor. 2 yıla kadar da ek gıdalarla emzirmeyi sürdürmeyi öneriyor. Ancak 4. ay civarında anne sütü azalmaya başlıyor. Anneler de süt artırma derdine düşüyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN BESİNLER

Anne sütünü artıran en önemli besin, sudur. Günde en az 2,5 – 3 litre su içmelisiniz, çünkü sütün önemli bir kısmı sudan oluşur.

Anason, rezene ve frenk kimyonu anne sütünü artırır. Bu üçlünün içindeki östrojene bağlı olarak süt salgısını artıdığı, adeti söktüğü ve doğumu kolaylaştırdığı bildirilmektedir.

Anne sütünü artırmak için kürler

Anne sütünü artırmak için şu kürleri uygulayabilirsiniz.

Kür: Her gün iki porsiyon taze beyaz üzüm yenilecek
Kür: Her yemek öncesinde 4-5 dal dereotu yenilecek
Kür: Haşlanmış kuru incir suyu içilecek. Sekiz- dokuz adet kuru inciri yarım litre su ile haşlayın. Elde edilen incir suyunu ikiye bölerek sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez için.
Her bir kürü sadece 1 hafta uygulayıp diğer küre geçmelisiniz.

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Anne sütü yapan besinler

Baklagiller. İyi bir demir kaynağı olan baklagiller, süt miktarını ve kalitesini artırır.
Koyu yeşil yapraklı sebzeler. Ispanak, kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri fitoöstrojenler ile süt miktarını artırır. ...
Sarımsak
Su
Yulaf
Arpa
Ceviz
Fındık
Badem
Havuç

Anne sütünün prematürelere yararları

Annesütü alan prematüre bebeklerin hastane enfeksiyonu, barsak enfeksiyonu (nekrotizan enterokolit) geçirme riskleri azalır. Bebek daha erken taburcu olur. Prematüre bebeğe daha yüksek protein sağlamak gerekir. Prematüre bebeğin annesinin sütünde protein değerleri daha yüksektir.

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