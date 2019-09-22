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Anne sütü nasıl artar? İşte, anne sütünü artıran besinler

Anne sütü bebek gelişimi için son derece kıymetlidir. Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmeleri gerektiğini belirtiyor. Anneler bu dönemde sütleri yeterli miktarda değilse bebeklerine formül mama da vermek durumunda kalıyor. Peki, anne sütü nasıl artar?

22 Eylül 2019 Pazar 20:06
Anne sütü nasıl artar? İşte, anne sütünü artıran besinler

Anne sütü bebek gelişimi için son derece kıymetlidir. Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmeleri gerektiğini belirtiyor. Anneler bu dönemde sütleri yeterli miktarda değilse bebeklerine formül mama da vermek durumunda kalıyor. Peki, anne sütü nasıl artar?

Bir bebeğin sağlıklı gelişimu için anne sütü çok önemlidir. Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Ancak bazı kadınlar doğumdan sonra süt sorunu yaşayabiliyor. Bu durum ise bebeklerin formül mama takviyesi almasına yol açıyor. Peki. sütün artması için neler yemeli neler içmeli?

Anne sütü nasıl artar?

Doğum sonrası annelere bol şekerli şerbetler içirilir, tatlılar yedirilir. Toplum arasında yaygın olarak tatlının süt yapacağı düşünülür. Aslında doğum sonrası bolca tatlı tüketmek anne sütünü artırmaz. Olumlu bir yanı olmayan bu aşırı miktarda şeker yalnızca gereksiz kalori alımına yol açar.

İlk kural su

Su sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Uzmanlar sağlıklı bir beden için günde en az 2.5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı şey doğum sonrasında da geçerli. Hatta 2.5 litre yerine 3 ya da 3.5 litre tüketmek annenin hem metabolizmasını hızlandırır hem de sütü çoğaltır.

Sebze

Yeşil yapraklı sebzeler anne sütünü artırır. Hamur işleri, karbonhidratlar tüketerek değil sebze ve baklagillerden tüketerek anne sütünün kalitesini artırabilirsiniz.

Anne sütünü artıran besinler hangileri?

Yulaf tam bir demir kaynağıdır. Sıcak olarak hazırlayacağınız bir kase yulaf lapası hem sizi tok tutacaktır hem de sütünüzü artıracaktır.

Sarımsak dünyadaki en güçlü antibiyotiktir. Kokusu nedeniyle uzak durmak istiyor olsanız da sarımsak süt arttırmak için birebirdir. Sarımsağı tencere yemeklerinde kullanıp, kokusunu kamufle edebilirsiniz.

Patates ve havuç da anne sütünü artırır. Ancak bu iki gıdayı ölçülü tüketmekte yarar var.

Tahin ve helva bilindiği üzere anne sütünü artırır. Ancak iki gıdada bolca kalori  içerdiği için abartmadan tüketmek önemli.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 20:06
  1. Anne sütü nasıl artar?
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