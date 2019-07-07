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Anne öksürdüğünde fetüs ne hisseder?

Hamilelerin büyük kısmı, öksürdüklerinde ya da hapşırdıklarında bebeklerinin bu durumdan olumsuz etkilenip etkilenmediğini merak eder. Peki, bebek annesinin öksürüğünü ya da hapşırığını hissedebilir mi?

07 Temmuz 2019 Pazar 10:12
Anne öksürdüğünde fetüs ne hisseder?

Hamilelik kadınların kaygı düzeylerinin bir hayli zirveye ulaştığı süreçtir. Normal şartlarda akıllarının ucuna gelmeyen konuları düşünen anneler, attıkları her adıma fazlasıyla dikkat eder. Gebelik sırasında anneler gribal enfeksiyon geçirebilir. Bu rahatsızlıktan doktorların önerdiği yöntemlerle tedavi olmak mümkün. Ancak anne adayları kendi hastalıklarını unutup bu durumun bebeği olumsuz etkileyip etkilemediğini kara kara düşünür. Özellikle anne adayları hapşırırken, öksürürken tedirgin olur. Peki, bebek annesinin öksürdüğünü, hapşırdığını hissedebilir mi?

Titreşimleri hissederler

Anneler öksürdüklerinde bebeklerine zarar vermekten endişe duyarlar. Bu nedenle öksürürken ve hapşırırken fazlasıyla telaşlanırlar. Evet, bebekler titreşimler sayesinde sizin bedeninizde bir takım değişikliklerin yaşandığını hisseder.

Anne öksürünce bebeğin canı yanar mı?

Anneler içiniz rahat olsun. Bebeğiniz titreşimlerle bir farklılık olduğunu anlar ama kesinlikle canı yanmaz.  

Rahatınıza bakın!

Kesinlikle endişelenmeyin ve kendinizi öksürmemek, hapşırmamak için zorlamayın. Bunun yerine yediğinize, içtiğinize özen gösterip kendinizi hastalıklardan uzak tutmaya çalışın.

Hamilelikte grip tedavisi nasıl uygulanır?

Gebeler soğuk algınlığına yakalandıklarında piyasada bulunan ilaçların büyük kısmını kullanamazlar. Bu nedenle gebeyken grip sorunuyla karşılaşırsanız mutlaka kadın doğum uzmanınız ve dahiliye doktorunuzun ortak hareket edip, bebeğe zarar vermeyen bir ilaç yazması gerekiyor. Bu süreçte annenin dinlenmesi ve bol bol su tüketmesi de son derece önemli. Boğaz ağrısı içinse ılık su ve tuz ile hazırlayabileceğiniz gargarayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bilindiği üzere hamilelik döneminde anne adaylarının birçok bitki çayından uzak durması gerekiyor. Bu nedenle tavsiye edilen her ürünü tüketmeyin. Hamilelik döneminde yaşadığınız mide bulantıları için yalnızca zencefil çayı tavsiye edilir. Grip olduğunuzda da zencefil çayı içebilirsiniz. Ayrıca ballı-limonlu sıcak su tüketerek hızlıca iyileşmeye çalışabilirsiniz. Bu dönemde çorba içmeyi de ihmal etmeyin.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:12
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