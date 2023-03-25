Anne oğlunun cesedini gübreye dönüştürdü! İşte o şok görüntüler

ABD, kendi oğlunun cenazesini gübreye dönüştüren anneyi konuşuyor. Ülkede 'organik cenaze' işleriyle uğraşan Return Home Terramation adlı şirket, TikTok hesabında yayınladığı bir görüntüyle gündeme oturdu.

Birkaç ay içerisinde 50 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşarak rekorlar kıran görüntüde, bir süre önce tek oğlu vefat etmiş 'doğa tutkunu' bir anne, evladının cesedini gübreye dönüştürüp kompost yapıyor.

NewYork Post gazetesinde dikkat çekilen görüntüde Return Home Terramation şirketi, reklam amaçlı yayınladığı vidyonun altına şunları yazdı: "Tek oğlunuz öldüğünde onun kompost haline getirilme vasiyetini karşılamak isterseniz..."

Haberde yer verilen görüntüde Amerikalı annenin özel hazırlanmış bir kutuya oğlunun cesedini yatırıp, üzerine saman, yonca ve talaş koyduktan sonra klasik kompost yapma yöntemlerini uyguladığı görülüyor.

Bu tuhaf organik anne aynı zamanda, oğlunun arkadaşlarının saçlarından da birer tutam keserek kompost teknesinde oluşacak gübreye nitrojen katkısı yapıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biraz ıslatıldıktan sonra kapağı hava almayacak şekilde kapatılan teknede insan vücudu tam 90 gün sonra kaliteli gübreye dönüşmüş halde toprak oluyor.

'Yeşil cenaze' ifadesiyle ünlenen bu uygulama ABD'de 2019 yılından beri yasal. Cenazeden kompost yapma işi New York, Washington, Colorado, Oregon, Vermont ve California eyaletlerinde uygulanıyor.

Şok edici görüntüyü çekip yayınlayan şirket yetkilisi, TikTok vidyosuna şunları yazdı:

"Az önce tanık olduğum şey 'teramasyon' adı verilen bir defin alternatifidir. Burada her şey bir banyo ve cenazeye özel olarak ürettiğimiz kompostlanabilir bir önlükle başlıyor. Cesedi saman, yonca ve talaşlara kaplara yerleştiriyoruz ve sonra bunu 60 ilâ 90 günlük süre boyunca vücudun doğal olarak parçalanması için kendi haline bırakıyoruz."

Şirket çalışanı Brienna Smith, sözkonusu uygulamanın oldukça basit olduğunu belirterek, merhumun çürümesi bittiğinde cenaze kompostunu saksıda kaliteli toprak olarak kullanmaları için ailesine gönderdiklerini söyledi.