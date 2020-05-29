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Aktüel

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Samsun’un Bafra ilçesinde evde oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan anne büyük şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:41:16 -
Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Samsun’un Bafra ilçesinde evde oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan anne büyük şok yaşadı.


Olay, Bahçelievler Mahallesi Ebulfeyz Caddesi’nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Semih İnan’ın(43) odasına giren annesi oğlunu hareketsiz halde yatarken buldu. Şok yaşayan anne durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset, burada cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun’a gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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