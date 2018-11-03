0553 313 94 23
impression

Anne mezara, baba zindana, çocuk sokağa

Akit’in, aile içi şiddeti önlemek için çıkarılan kanunların sorun çözmek yerine ‘cinnete davet’ olduğu yönündeki uyarıları sürüyor. Süresiz nafakanın mucidi 6284’ün şiddet vakalarını artırdığı da istatistiklere yansıyor. Resmi verilere göre; son 1,5 yılda 230 bin şiddet vakası yaşandı, 393 kadın hayatını kaybetti, yüzlerce çocuk perişan oldu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:35
Anne mezara, baba zindana, çocuk sokağa

Aile fertlerini cinnete sürükleyen, yuvaları yangın yerine çeviren yasaların acı bilançosu istatistiklere yansımaya devam ediyor. Batı’dan ithal edilen ve cinsiyetçi/feminist zihniyetin ürünü olan kanunların son 1,5 yıllık bilançosunun 230 bin 226 şiddet, 393 ölüm vakası olarak kayıtlara geçtiği belirlendi.

Tablo vahim

Kadına şiddeti önlemek için çıkarılan ancak yuva yıkma aracına dönüşen 6284 sayılı kanun, boşanan kadınlar için erkeklere ödetilen süresiz nafaka ve çocuk haczi uygulaması gibi birçok yanlış uygulamanın neticesi olarak ailelerdeki şiddet vakaları tırmanış gösteriyor. Söz konusu rakamlar, şiddete uğrayan ve hayatını kaybeden kadınların oranına ilişkin CHP’li Ömer Fethi Gürer’in verdiği 165 sayılı soru önergesinin İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplandırılmasıyla gün ışığına çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla açıklanan veriler, vahim tabloyu gözler önüne serdi.

230 bin şiddet, 393 ölüm

Bakanlığın, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından derlediği verilere göre 2017 ile 2018 yılları arasında toplamda 230 bin 226 kadının şiddet gördüğü tespit edildi. 2017’de 133 bin 809 kadının şiddete maruz kaldığı, 2018’in ilk 7 ayında 96 bin 417 şiddet vakasının yaşandığı belirlendi. Son 1,5 yıllık zaman diliminde şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısı ise 393 olarak kayıtlara geçti. “Cinnete davet” vasfıyla anneleri toprağa, babaları zindana gönderen Batı’dan ithal kanunların kadınları koruyamadığını, aileleri ise yangın yerine çevirdiğini gösteren istatistikler, aileyi baz alan politikalarda zihniyet değişikliğine gidilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Şiddet de artıyor boşanmalar da

2012’den bu yana yürürlükte olan 6284 sayılı kanunun kadına şiddeti artırdığı Akit’in “6284 çıktı kadın cinayetleri patladı” başlıklı haberiyle gündeme getirilmişti. Emniyet birimlerince 2011 yılında 121 kadın cinayeti vakası rapor edilirken, 6284 sayılı yasanın çıkarıldığı 2012 yılında bu sayının 210’a, 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e, 2015’te 303’e, 2016’da 328’e tırmandığı belirlenmişti. Aile yıkıcı kanunların yanı sıra AB’ye uyum zırvaları, ahlaksız dizi-filmler gibi unsurların yansıması olarak ise Türkiye’de boşanma istatistikleri tırmanışta. 2006 yılında 93 bin 489 olan Türkiye geneli boşanma oranı 2016’da 130 bine dayandı. Ülkemizde son 10 yılda 1 milyon 278 bin 755 boşanma vakası yaşandı.

Feminaziler köşeyi döndü

Yuva yıkan kanunları destekleyen Mor Çatı gibi feminist STK’lar, 6284 gibi kanunlarla adeta ihya oldu. 6284’ün yürürlüğe girdiği 2012’de bağış geliri 516 bin 330 TL olan Mor Çatı’nın 2015’te iki kat artarak 1 milyon 15 TL’ye yükseldiği belirlendi. 6284’ten önce projelerden sadece 220 bin TL gelir sağlayan Mor Çatı’nın 2015 yılında proje gelirleri 452 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:35
  1. cinsiyetçi/feminist zihniyet
  2. 6284 sayılı kanun
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. CHP’li Ömer Fethi Gürer
  5. İçişleri Bakanlığı
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü
  7. Akit
  8. Mor Çatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinan Engin Hasan Şaş'a seslendi: Fenerbahçe rövanşına nasıl gideceksin
    1. Sinan Engin Hasan Şaş'a seslendi:..
    2. Başkan Aktaş’tan Akit’e ziyaret!..
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. e-Devlet'te yeni dönem! Artık tek..
    5. Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    6. Cumhurbaşkanı Dodon, Erdoğan’ı öve öve..
    7. Bakan Pekcan'dan İran'a ambargo..
    8. CHP'li İzmir Belediyesi'nde skandal!..
    9. İstanbul Havalimanı Türkiye'deki 46..
    10. Murat Bardakçı'dan Abdüllatif Şener'e..
    11. Burdur'da kucağında bebeğiyle..
    12. Anne mezara, baba zindana, çocuk sokağa
    13. 3 terör örgütü PKK sığınağı imha edildi
    14. Bursaspor, Trabzon'da galibiyet..
    15. Alvaro Negredo: Beşiktaş'ta kalmak..
    16. Moldova'dan Türkiye ve Cumhurbaşkanı..
    17. İstanbul'da PKK'ya operasyon!
    18. MİT deşifre etti! FETÖ, Yunan polisini..
    19. CHP’li İzmir Belediyesi’nde büyük vurgun
    20. ABD yaptırımları kaldırmıştı.....
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar