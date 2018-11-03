Anne mezara, baba zindana, çocuk sokağa

Aile fertlerini cinnete sürükleyen, yuvaları yangın yerine çeviren yasaların acı bilançosu istatistiklere yansımaya devam ediyor. Batı’dan ithal edilen ve cinsiyetçi/feminist zihniyetin ürünü olan kanunların son 1,5 yıllık bilançosunun 230 bin 226 şiddet, 393 ölüm vakası olarak kayıtlara geçtiği belirlendi.

Tablo vahim

Kadına şiddeti önlemek için çıkarılan ancak yuva yıkma aracına dönüşen 6284 sayılı kanun, boşanan kadınlar için erkeklere ödetilen süresiz nafaka ve çocuk haczi uygulaması gibi birçok yanlış uygulamanın neticesi olarak ailelerdeki şiddet vakaları tırmanış gösteriyor. Söz konusu rakamlar, şiddete uğrayan ve hayatını kaybeden kadınların oranına ilişkin CHP’li Ömer Fethi Gürer’in verdiği 165 sayılı soru önergesinin İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplandırılmasıyla gün ışığına çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla açıklanan veriler, vahim tabloyu gözler önüne serdi.

230 bin şiddet, 393 ölüm

Bakanlığın, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından derlediği verilere göre 2017 ile 2018 yılları arasında toplamda 230 bin 226 kadının şiddet gördüğü tespit edildi. 2017’de 133 bin 809 kadının şiddete maruz kaldığı, 2018’in ilk 7 ayında 96 bin 417 şiddet vakasının yaşandığı belirlendi. Son 1,5 yıllık zaman diliminde şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısı ise 393 olarak kayıtlara geçti. “Cinnete davet” vasfıyla anneleri toprağa, babaları zindana gönderen Batı’dan ithal kanunların kadınları koruyamadığını, aileleri ise yangın yerine çevirdiğini gösteren istatistikler, aileyi baz alan politikalarda zihniyet değişikliğine gidilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Şiddet de artıyor boşanmalar da

2012’den bu yana yürürlükte olan 6284 sayılı kanunun kadına şiddeti artırdığı Akit’in “6284 çıktı kadın cinayetleri patladı” başlıklı haberiyle gündeme getirilmişti. Emniyet birimlerince 2011 yılında 121 kadın cinayeti vakası rapor edilirken, 6284 sayılı yasanın çıkarıldığı 2012 yılında bu sayının 210’a, 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e, 2015’te 303’e, 2016’da 328’e tırmandığı belirlenmişti. Aile yıkıcı kanunların yanı sıra AB’ye uyum zırvaları, ahlaksız dizi-filmler gibi unsurların yansıması olarak ise Türkiye’de boşanma istatistikleri tırmanışta. 2006 yılında 93 bin 489 olan Türkiye geneli boşanma oranı 2016’da 130 bine dayandı. Ülkemizde son 10 yılda 1 milyon 278 bin 755 boşanma vakası yaşandı.

Feminaziler köşeyi döndü

Yuva yıkan kanunları destekleyen Mor Çatı gibi feminist STK’lar, 6284 gibi kanunlarla adeta ihya oldu. 6284’ün yürürlüğe girdiği 2012’de bağış geliri 516 bin 330 TL olan Mor Çatı’nın 2015’te iki kat artarak 1 milyon 15 TL’ye yükseldiği belirlendi. 6284’ten önce projelerden sadece 220 bin TL gelir sağlayan Mor Çatı’nın 2015 yılında proje gelirleri 452 bin TL olarak kayıtlara geçti.