  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi battı: 63 ölü

Cem Küçük milyonlarca emekliye merak ettikleri haberi verdi: O tarihte zam görünüyor

Param Çekya merkezli fintek şirketi Twisto’yu satın alan o şirketten büyüme açıklaması: 1,1 trilyon yakın işlem görecek!

El ele görüntülendi ‘kardeşim’ dedi! CHP’de uçkur sezonu açıldı

Enerji fiyatları yenilenebilir enerji ile stresten kurtulacak: ‘yeşil şarj istasyonu’ olacak! O duyurdukları düzenleme

Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması: Biz hazırız

‘Beni parayla satın alan oldu mu?’ diyen Akşener 3 milyon dolara vekillik satmış

Batının, ABD’nin hukuku dediğiniz işte bu! Darbeci Sisi'den hesap sorulmayacak mı?

İngilizlerden Türkiye kararı! Mehmet İşler'den flaş sözler: İngiliz turistler Türkiye'yi tercih ediyor, akın akın geliyor

İngilizlerden dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan itirafı: 'Onlara mecburuz'
Yaşam Anne kedinin yavrusuna şefkati! Ağzında acil servise kadar taşıdı
Yaşam

Anne kedinin yavrusuna şefkati! Ağzında acil servise kadar taşıdı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 16:24:00 -
Anne kedinin yavrusuna şefkati! Ağzında acil servise kadar taşıdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde anne kedinin ağzında taşıdığı yavrusunu hastanesinin acil servisine getirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Karasu Devlet Hastanesi acilinde, anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran bir olay yaşandı. Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu hastanenin acil servis bölümüne getirdi.

Kedinin o anları kameraya yansıdı

Hayvanların da yavrularını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığına örnek olan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, anne kedinin ağzında taşıdığı yavrusunu hastaneye getirdiği anlar yer aldı.

Kedilere kezzap ve asit döken şüpheli para cezasıyla yırttı!
Kedilere kezzap ve asit döken şüpheli para cezasıyla yırttı!

Yerel

Kedilere kezzap ve asit döken şüpheli para cezasıyla yırttı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir yanda açlık bir yanda kedilerde obezite
Bir yanda açlık bir yanda kedilerde obezite

Yaşam

Bir yanda açlık bir yanda kedilerde obezite

Yeni doğan yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı
Yeni doğan yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Yaşam

Yeni doğan yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Evde evcil hayvan beslemek yasak mı? Yargıtay'ın son kararı olay
Evde evcil hayvan beslemek yasak mı? Yargıtay'ın son kararı olay

Gündem

Evde evcil hayvan beslemek yasak mı? Yargıtay'ın son kararı olay

Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı
Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Yerel

Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Kedi yılanın saldırısından muhteşem refleksiyle kurtuldu!
Kedi yılanın saldırısından muhteşem refleksiyle kurtuldu!

Sosyal Medya

Kedi yılanın saldırısından muhteşem refleksiyle kurtuldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23