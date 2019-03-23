0553 313 94 23

Anne ile oğlunu öldüren caninin ifadeleri şoke etti!

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yeğeni Bahar Kılıç ile oğlu Ömer Kılıç'ı af tüfeği ve bıçakla vurarak öldüren Rüstem Kılıç'ın yargılandığı davada verdiği ifadeler, mahkeme heyetini şoke etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:42
Anne ile oğlunu öldüren caninin ifadeleri şoke etti!

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yeğeni Bahar Kılıç (36) ile oğlu Ömer Kılıç'ı (11) tüfek ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Rüstem Kılıç'ın (38) yargılanmasına başlandı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu yargılanan Rüstem Kılıç, "Pişmanım bilinçli olarak yapmadım, tedavi olmak istiyorum" dedi.

Olay, 1 Şubat 2018'de, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Rüstem Kılıç, elinde av tüfeği ve bıçakla yeğeni Bahar Kılıç'ın evine gitti. Kapıyı kırarak zorla içeriye giren Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ı av tüfeği ile yaraladı. Bu esnada annesini kurtarmaya çalışan Ömer Kılıç, Rüstem Kılıç'ın bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ın kızı E.K.'yi de (14) kolundan tutup sürükleyerek ormana götürmeye çalıştı. E.K. saldırganın elinden kaçmayı başardı. Bahar Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Rüstem Kılıç, olayın ardından jandarma tarafından yakalanarak, tutuklandı.

'Pişmanım, tedavi görmek istiyorum'

Savcılık, Rüstem Kılıç hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek ve çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek suçlarından ayrı ayrı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu yargılanan Rüstem Kılıç, "Pişmanım, bilinçli olarak yapmadım. Ben bir yıldır kendimde değildim ve ne yaptığımı bilmiyordum. Aramızda bir husumet de yoktur. Tedavi görmek istiyorum" dedi.

Sanığın kardeşi: Saf ayağına yatıyor

Rüstem Kılıç’ın kardeşi Ömer Kılıç da duruşmada, "Olaydan sonra kendini niye yaralamadı. İdam cezası alsa da idamını görsem. Saf ayağına yatıyor. Biz beşe on tahta deriz. Ustalık yapıyordu onun üzerinde 5 metre gidip geliyordu. Aklı başında olmayan biri bunu nasıl yapar? Fındık bahçesine yol yaptırmak için komşulardan para topladı. Aklı başında olmayan biri bunu nasıl düşünür?" dedi.

Mahkeme heyeti, Rüstem Kılıç'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun dosyaya eklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:42
  1. Ordu
  2. Perşembe
  3. cinayet
  4. anne ve oğlunu öldürdü
  5. şoke eden ifadeler
  6. Rüstem Kılıç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir?
    1. Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak..
    2. Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1 yıl..
    3. 10 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 13 asker..
    4. "Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz"
    5. Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote..
    6. Ordu’da trafik kazası: 8 yaralı
    7. Hilmi Güler: "Ordu deniz ticaretinin..
    8. Van’da merhum Muhsin Yazıcıoğlu için..
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne..
    11. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    12. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    13. Erzurum’da offroad heyecanı
    14. Kars merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
    15. JGK sözleşmeli erbaş alımı son dakika..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara,..
    17. Vodafone’un Uludağ Ekonomi..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara’yı..
    19. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara..
    20. Çocuklardaki aşırı terlemenin..
    21. Zorluoğlu, Arsin’de sanayiciler ile..
    22. Dr. Aydoğan Arslan: “İşinizin..
    23. "HDP kontenjanından giren tüm adaylar..
    24. Altay ve Kavuş huzurevini ziyaret etti
    25. Diyarbakır’da Sağlık-Sen İl Divan..
    26. "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"
    27. Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü..
    28. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;
    29. Bahçeli: ’’31 Mart seçimleri Ankara..
    30. "5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a"
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok