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Anne ile kızı iki gün arayla koronavirüse yenildi

Adana'da anne ile kızı iki gün arayla koronavirüse yenik düşerek hayatını keybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:50:00 -
Anne ile kızı iki gün arayla koronavirüse yenildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan anne ile kızının durumu ağırlaşınca ikili tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı, 29 Ağustos günü hayatını kaybetti. Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise kızından iki gün sonra 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.

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