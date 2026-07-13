  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki bakanlık açıklama yaptı: 81 ilde devasa operasyon başladı! 13 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran’dan ABD'ye tepki! Barış çabaları boşa çıkarıldı Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var CENTCOM duyurdu! İran’a saldırı dalgası İran’dan Guterres’e tepki! Kendimizi savunduğumuz için suçlanıyoruz ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti İran’ın körfezdeki saldırılarına karşı 5 ülkeden sert tepki! Hürmüz için acil durum zirvesi!
Sağlık Anne hastaneye yetişemedi, sağlık ekibi bebeği ambulansta doğurttu
Sağlık

Anne hastaneye yetişemedi, sağlık ekibi bebeği ambulansta doğurttu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Anne hastaneye yetişemedi, sağlık ekibi bebeği ambulansta doğurttu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kırsal mahalleden gelen acil doğum ihbarına yetişen 112 Acil Sağlık ekipleri, doğumun başlaması üzerine ambulansta gerçekleştirdikleri başarılı müdahaleyle sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya gelmesini sağladı.

Silopi ilçesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, zamanla yarıştıkları bir doğum vakasını başarıyla sonuçlandırdı. Sabah saatlerinde kırsal bir bölgeden gelen acil doğum ihbarı üzerine Silopi 4 Nolu Dr. Suat Altın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi hızla harekete geçti. Anne adayına ulaşan sağlık personeli, hastaneye nakil sırasında doğumun ilerlemesi üzerine ambulansta doğumu gerçekleştirme kararı aldı. Sağlık ekiplerinin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde doğum ambulansta sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zorlu şartlarda görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerinin özverili çalışması bir kez daha takdir toplarken, yetkililer minik bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. Doğumu başarıyla gerçekleştiren sağlık personeline ise fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23